İki Nehir Arasında 640 Kilometrelik Cennet

Antalya'nın doğal, kültürel, tarihi değerlerinin yok olmaması için kalemiyle en azimli mücadeleyi veren ender kalemlerden Yusuf Yavuz. İşte Antalya aşkıyla yazılmış enfes yazısına bilmediğiniz lezzet tarifi de katıyor ..

Bergama Kralı II. Attalos un, “Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun '' emrini vererek gönderdiği askerlerinin, köşe bucak dolaştıktan sonra görüp büyülendikleri yerdeyiz, Antalya da…Adını verdiği kentin meydanındaki heykeliyle bugün turistlerin meraklı bakışlarını selamlayan Kral Attalos un görkemli cenneti Antalya, her şeye karşın direnen benzersiz doğası ve muhteşem tarihi geçmişiyle Türk turizminin başkenti sayılıyor. Dağları, yaylaları, ırmakları, kanyonları, görkemli anıt ağaçları, eşsiz güzellikteki yürüyüş parkurları ve milli parklarıyla gerçek bir doğa turizmi merkezi olan Antalya, iki nehir arasındaki 640 kilometrelik kıyı uzunluğuyla sayısız koy ve kumsala da ev sahipliği yapıyor…ANTALYA YI ÜTÜLERSENİZ ÜÇ TANE KONYA ÇIKAR“Antalya yı ütülerseniz, içinden üç tane Konya çıkar '' derler. Bu benzetmenin nedeni, kentin çevresini saran görkemli dağlar. Denizden birden yükselen ve bazıları 3 bin metreyi aşan dağların etkisiyle oldukça farklı iklim ve ekosistemleri barındıran Antalya ve çevresinde tropikal bitki ve böceklerle başladığınız günü, İran-Turan ikliminin bozkır bitkileriyle tamamlayabilirsiniz. Antalya da bulunan 3 binden fazla bitki türünün 600 den fazlasının endemik olduğunu da anımsatalım.DOĞANIN 500 BİN YILLIK TARİHİBölgede, geçmişi 500 bin yıl öncesine uzanan Döşemealtındaki Karain Mağarasıyla başlayan insanlığın ayak izleri, Antalya çevresinin insanlık tarihinin uzun yolculuğunun en önemli duraklarından biri olduğunu gösteriyor. Antalya nın doğasını ve coğrafyasını daha iyi kavramak için Karain i, hemen yakınındaki Kırkgöz su kaynaklarını ve kartal yuvasını andıran bir yükseklikte kurulan Termessos antik kentini mutlaka görmelisiniz.TANRILARIN DAĞINDAAntalya Limanı ndan, Gelidonya burnuna kadar uzanan Beydağları Sahil Milli Parkı, Tahtalı (Olimpos) başta olmak üzere irili ufaklı pek çok zirveye ev sahipliği yapıyor. Milli Park sınırlarında, muhteşem bir doğanın içindeki Phaselis antik kentinin tarihi dokusuyla çevrili koylarda denize girmek büyük bir ayrıcalık olsa da bu bölge doğa tutkunlarına çok daha fazlasını vaat ediyor.İSA DAN 320 YAŞ BÜYÜK SEDİR AĞACIBu bölge gerçek bir anıt ağaç cenneti. Beydağlarının batı ucundan başlayan Kumluca sınırlarındaki Dibek Tabiatı Koruma Alanı nda bulunan ve yörede 'Ambar Katran olarak anılan görkemli sedir ağacı, kendi türünde dünyanın en yaşlısı olarak biliniyor. Anıt ağaç olarak koruma altına alınan Ambar Katran, tam 2331 yaşında. Binlerce yıldır doğanın koynunda zamana direnen sedir ağacı, Büyük İskender le aynı zaman dilimini paylaşırken Hz. İsa dan 320, Sezar dan ise 220 yaş daha büyük.AKDENİZ İN MAKİ DE SAKLI KOKULARINI İÇİNİZE ÇEKİNAntalya gösterişli sedir ve çam ormanlarının yanında aynı zamanda gerçek bir maki cenneti. Sarı çiçekleriyle yamaçları rengine boyayan keçiboğan çalısıyla başlayan makideki çiçeklenme şöleni, ahlat, alıç, katır tırnağı, zakkum, laden, yasemin, karabaşotu, hayıt, funda ve onlarca irili ufaklı çalı ve ağaçcıkla yaz boyu sürüp gidiyor. Sıcak su dolu bir finsanın içine bir parça sakız ağacı yaprağı, bir iki dal karabaşotu, ya da bir tutam hayıt çiçeği ekleyip Akdeniz in makide saklı kokularını içinize çekin…ADAMKAYALARDAN TAZI KANYONUNAAntalya nın doğusunda yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı, dünyanın en iyi 10 rekreasyon alanından biri olarak gösteriliyor. Manavgat ta bulunan milli park, her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyor. Köprüçay ın sularında rafting yapmak ziyaretçilerin en çok tercih ettiği etkinlikler arasında. Beşkonak tan sonra tarihi Roma köprüsünden geçerek ulaşılan bir Psidia kenti olan Selge antik kenti, Adamkayalar ve Tazı Kanyonu ve servi ormanları da görülmesi gereken yerler arasında.HAVARİLERİN İZİNDE 500 KİLOMETRETürkiye nin ikinci önemli kültür rotası olan St. Paul Yolu da yine bu bölgede Perge ve Aspendos tan başlayıp, iki ayrı rotadan ilerleyerek Isparta Yalvaç ta son buluyor. Doğa ve tarihi bir arada bulabileceğiniz oldukça zengin parkurları içeren rotanın seçeceğiniz bölümlerini yürüyebilirsiniz.500 kilometreyi bulan rota, Hz. İsa nın 12 Havarisinden biri olan Aziz Paulus un Hıristiyanlığı yaymak için Kudüs ten Roma ya yaptığı yolculuklarda Anadolu da izlediği güzergahın önemli bölümleriyle bölgenin zengin coğrafi ve kültür mirasını izliyor.KIZLARSİVRİSİNE TIRMANIP, YÖRÜK BİLGELERİNİ DİNLEYİNAntalya nın zengin doğasını keşfetmek için bir kaç kez ziyaret etmelisiniz. 3 bin metreyi aşan Kızlarsivrisi nde zirve tırmanışı, Olimpos ya da Geyikbayırı nda kaya tırmanışı, Likya Yolu ve St. Paul Yolu nda yürüyüş yapın. Korkuteli nde köfte piyaz yiyip, Gömbe de kar şerbeti için. Serik teki Uçan şelalelerini, Kaş taki Yeşil Göl ü ziyaret edip bol bol fotoğraf çekin. Kekova ve Patara da kano yapın. Çığlıkara Ormanlarında 1000 yaşını aşmış Şah Ardıç a, Kumluca Dibek ormanında İsa dan daha yaşlı olan Ambar Katran a sarılın. Yörük köylerini ziyaret edip, yaşlı bilgelerden geçmişin göç öyküleri eşliğinde, cura, keman ve boğaz havası dinleyin. Antalya Arkeoloji Müzesi nde, Karain den Kaleiçi ne, doğası ve tarihiyle müzedeki Antalya yı keşfedin.TOROSLARIN AKDENİZ E AŞKITorosların Akdeniz le buluştuğu kayalıkların arasında yetişen ve Antalya dan Mersine uzanan kıyılarda “kaya koruğu '' olarak anılan bitkinin kıymetini bilenler çeşitli biçimlerde tüketiyor. Demre, Finike ve Kaş yöresinde “deniz otu '' olarak da anılan bitkinin turşusu yapıldığı gibi, çeşitli salataları da meraklıları için vazgeçilmezler arasında.-200 gram kadar taze kaya koruğu-1 adet orta boy kırmızı pancar-2 diş sarımsak-Bir kaç dal dereotu-Bir çay kaşığı sumak, limon ve yeteri kadar zeytinyağıKalın kök kısımlarını ayırıp yıkayarak 10-15 dakika kadar haşladığınız kaya koruğunu soğuduktan sonra doğramadan salata kabına alın. Üzerine rendelenmiş kırmızı pancar, ince kıyılmış dereotu, sumak, zeytinyağı, dövülmüş sarımsak ve limonu ekleyin. Sevdiğiniz bir peyniri de ilave edebilirsiniz.