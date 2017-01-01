Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Vize Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını belirtti.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Antalya işadamları derneği'nin bir toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu“Bu süreci nasıl yürütüceğimizi değerlendireceğiz. Kararları milletimizle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye müzakere eden bir ülke. Müzakere etmeyen birçok ülke ile AB vizeleri kaldırdı. Gürcistan ile en son bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Ama biz millet olarak bunu hak ediyoruz. Bu vize serbestisini almamız. En son imzaladığımız göç bunun bir parçasıdır. Göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmaları birlikte uygulanması gerekiyor“ açıklamasında bulundu.