Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Vize Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını belirtti.

14 Nisan 2017 Cuma - turizmhaberleri.com-haber merkezi
Antalya işadamları derneği'nin bir toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu“Bu süreci nasıl yürütüceğimizi değerlendireceğiz. Kararları milletimizle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye müzakere eden bir ülke. Müzakere etmeyen birçok ülke ile AB vizeleri kaldırdı. Gürcistan ile en son bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Ama biz millet olarak bunu hak ediyoruz. Bu vize serbestisini almamız. En son imzaladığımız göç bunun bir parçasıdır. Göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmaları birlikte uygulanması gerekiyor“ açıklamasında bulundu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN VİZE AÇIKLAMASI
          
Günün Haber Başlıkları
ULUBORLU'NUN KİRAZ ÇİÇEKLERİ FOTOĞRAF TUTKUNLARINI BEKLİYOR
ANA TANRIÇA HEYKELİ YERİNE OSMANLI TUĞRASI
MSC CRUİSES- UNİCEF İŞBİRLİĞİNDE 67 BİN ÇOCUĞA YARDIM
E-TİCARETE İKİNCİ BAHAR DOPİNGİ…!
İZMİR TANITIMI İÇİN İZTAV'A 4 MİLYON LİRA KAYNAK
MOBİL OYUN CİROSU 41 MİLYAR DOLARLA HOLLYWOOD'U GERİDE BIRAKTI

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     BAKAN AVCI: KRUVAZİYER TURİZMİNE DESTEKTE SONA GELİNDİ -  1 yorum var!
     BOOKİNG.COM DAVASINA TÜRSAB AÇIKLAMASI
     DIŞİŞLERİ: AB'NİN AÇIKLAMASI ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER TAŞIMIYOR
     ÇAVUŞOĞLU: HOLLANDA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYECEK
     YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE UYGULAMASI BAŞLIYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx