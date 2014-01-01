e-ticarete ikinci bahar dopingi…!
İkinci baharında internetle tanışan 65 yaş üstü kesimin, online alışveriş müşterileri arasındaki payı, 2 yıl önce sıfıra yakınken bugün yüzde 10'a yaklaştı.
14 Nisan 2017 Cuma
- TÜİK in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması na göre, 65 yaş üstü nüfusta 2014 yılında yüzde 5 olan internet kullanım oranı, 2016 yılında yüzde 6,5 a yükseldi.
65 yaş üstü erkeklerde internet kullanımı 2014 te yüzde 8,8 iken 2016 da yüzde 9,2 oldu. Asıl patlamanın yaşandığı 65 yaş üstü kadınlarda yüzde 1,8 olan internet kullanımı ise son 2 yılda bir buçuk kat artarak yüzde 4,3 e kadar çıktı.
İnternet kullanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının son 2 yılda büyük oranda artması, online alışverişe de olumlu yansıdı.
400 ü aşkın mağazayı tek çatı altında toplayan Türkiye nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com
un kurucu ortağı Güçlü Kayral, ikinci baharında internetle tanışan kitlenin e-ticarete de doping etkisi yaptığını söyledi.
-Müşterilerin yüzde 10 u 65 yaş üstü Avantajix.com
datalarında da bu etkinin görülebildiğinin altını çizen Kayral, “2 yıl önce üyelerimiz arasında 65 yaş üstünün oranı sıfıra yakındı. Bugün ise üyelerimizin yüzde 10 unu bu kesim oluşturuyor. Sadece Avantajix.com
un dataları değil, son dönemlerde yapılan tüm araştırmalar da e-ticaret müşterileri arasında 65 yaş üstünün payının yüzde 10 lara yaklaştığını gösteriyor '' dedi.
Engin tecrübeye sahip bu kitlenin interneti de son derece bilinçli kullandığını kaydeden Kayral, şöyle devam etti:
“Aralarında maddi durumu çok iyi olan da var, ama e-ticaret müşterisi olan 65 yaş üstü kişilerin çoğunluğunu kısıtlı emekli maaşını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler oluşturuyor. Herbiri artık indirim mühendisi olmuş bu kesim eskiden ihtiyacı olan bir ürünün en ucuzunu bulabilmek için çarşı pazar gezerdi. Şimdi fiyat karşılaştırma sitelerinin en aktif kullanıcıları haline geldiler. Evlerinden çıkmadan, ekran başında istedikleri ürünün en ucuzunu buluyor ve satın alıyorlar. Online alışverişin yeni trendlerini hemen keşfediyorlar. Online alışverişlerini fırsat siteleri ve Avantajix.com
gibi sadece bir fazla tıkla hiç hesapta olmayan nakit para kazandıran siteler üzerinden yaparak aile bütçelerine ekstra katkı sağlıyorlar. 65 yaş üstü, uygun fiyatlı her ürünü online satın alabildiğinden alışveriş sepetlerinin büyüklüğü de ortalamanın üzerinde oluyor. Türkiye de online alışverişte ortalama sepet değeri 150 lira iken, 65 yaş üstünde bu rakam 200 TL ye yaklaşıyor. '' Kaynak: turizmhaberleri.com