e-ticarete ikinci bahar dopingi…!

İkinci baharında internetle tanışan 65 yaş üstü kesimin, online alışveriş müşterileri arasındaki payı, 2 yıl önce sıfıra yakınken bugün yüzde 10'a yaklaştı.

14 Nisan 2017 Cuma - TÜİK in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması na göre, 65 yaş üstü nüfusta 2014 yılında yüzde 5 olan internet kullanım oranı, 2016 yılında yüzde 6,5 a yükseldi.

65 yaş üstü erkeklerde internet kullanımı 2014 te yüzde 8,8 iken 2016 da yüzde 9,2 oldu. Asıl patlamanın yaşandığı 65 yaş üstü kadınlarda yüzde 1,8 olan internet kullanımı ise son 2 yılda bir buçuk kat artarak yüzde 4,3 e kadar çıktı.

İnternet kullanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının son 2 yılda büyük oranda artması, online alışverişe de olumlu yansıdı.

400 ü aşkın mağazayı tek çatı altında toplayan Türkiye nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com un kurucu ortağı Güçlü Kayral, ikinci baharında internetle tanışan kitlenin e-ticarete de doping etkisi yaptığını söyledi.

-Müşterilerin yüzde 10 u 65 yaş üstü

Avantajix.com datalarında da bu etkinin görülebildiğinin altını çizen Kayral, “2 yıl önce üyelerimiz arasında 65 yaş üstünün oranı sıfıra yakındı. Bugün ise üyelerimizin yüzde 10 unu bu kesim oluşturuyor. Sadece Avantajix.com un dataları değil, son dönemlerde yapılan tüm araştırmalar da e-ticaret müşterileri arasında 65 yaş üstünün payının yüzde 10 lara yaklaştığını gösteriyor '' dedi.

Engin tecrübeye sahip bu kitlenin interneti de son derece bilinçli kullandığını kaydeden Kayral, şöyle devam etti:

“Aralarında maddi durumu çok iyi olan da var, ama e-ticaret müşterisi olan 65 yaş üstü kişilerin çoğunluğunu kısıtlı emekli maaşını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler oluşturuyor. Herbiri artık indirim mühendisi olmuş bu kesim eskiden ihtiyacı olan bir ürünün en ucuzunu bulabilmek için çarşı pazar gezerdi. Şimdi fiyat karşılaştırma sitelerinin en aktif kullanıcıları haline geldiler. Evlerinden çıkmadan, ekran başında istedikleri ürünün en ucuzunu buluyor ve satın alıyorlar. Online alışverişin yeni trendlerini hemen keşfediyorlar. Online alışverişlerini fırsat siteleri ve Avantajix.com gibi sadece bir fazla tıkla hiç hesapta olmayan nakit para kazandıran siteler üzerinden yaparak aile bütçelerine ekstra katkı sağlıyorlar. 65 yaş üstü, uygun fiyatlı her ürünü online satın alabildiğinden alışveriş sepetlerinin büyüklüğü de ortalamanın üzerinde oluyor. Türkiye de online alışverişte ortalama sepet değeri 150 lira iken, 65 yaş üstünde bu rakam 200 TL ye yaklaşıyor. ''


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
E-TİCARETE İKİNCİ BAHAR DOPİNGİ…!
          
Günün Haber Başlıkları
ULUBORLU'NUN KİRAZ ÇİÇEKLERİ FOTOĞRAF TUTKUNLARINI BEKLİYOR
BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN VİZE AÇIKLAMASI
ANA TANRIÇA HEYKELİ YERİNE OSMANLI TUĞRASI
MSC CRUİSES- UNİCEF İŞBİRLİĞİNDE 67 BİN ÇOCUĞA YARDIM
İZMİR TANITIMI İÇİN İZTAV'A 4 MİLYON LİRA KAYNAK
MOBİL OYUN CİROSU 41 MİLYAR DOLARLA HOLLYWOOD'U GERİDE BIRAKTI

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     TURİZMCİLERİN SUSMASI SEKTÖRÜN ZAFİYETİDİR…
     YAŞLILAR VE EMEKLİLER DÜNYA TURİZMCİLERİNİN DİKKATİNDE…!
     NİĞDELİ ACENTA 40 FUTBOL TAKIMI İLE ANTALYA'YA ÇIKARMA YAPIYOR… -  1 yorum var!
     ANTALYA TURİZMİNE GROWTECH TARIM FUARI DOPİNGİ!
     TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ'NE İKİNCİ DARBE!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx