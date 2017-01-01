İzmir tanıtımı için İZTAV'a 4 milyon lira kaynak

İZTAV'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere 2017 yılı için vakıfa 4 milyon liralık kaynak daha aktaracaklarını açıkladı.

14 Nisan 2017 Cuma - Kent turizminde etkin bir hamle için İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) çatısı altında oluşturulan güç birliği kentin turizm alanındaki yol haritasını belirliyor.

İZTAV Olağan Mütevelli Heyeti toplantısında konuşan Başkan Kocaoğlu şunları söyledi: “Bir buçuk yıl önce vakfımızın etkinliğini ve üye sayısını artırmak ve bir atılım yapmak için biz de bu vakıfta görev aldık. İzmir i yurt içinde tanıtan bir kampanya yaptık. Geçen sene mevsim geçtiği için sadece yurt içinde tanıtımlar gerçekleştirdik. Bu sene Mayıs ayından itibaren yoğun bir şekilde tanıtım faaliyetlerimiz tekrar başlayacak '' diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, kentin tanıtımı için İZTAV a İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl 3 milyon liralık para aktardıklarını hatırlatarak, bu rakamı 4 milyon lira yükseltmek için resmi prosedürlerin başladığını, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ın onayının alındığını ve 14 Nisan Cuma akşamı yapılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı nda para aktarımının onaya sunulacağını söyledi.

Kentin turizmle kalkınması için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aziz Kocaoğlu, “Dünya zamanla yarışıyor. Bizim de zamanla yarışmamız lazım. Hatta dünyadan daha hızlı koşmamız lazım '' diye konuştu.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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İZMİR TANITIMI İÇİN İZTAV'A 4 MİLYON LİRA KAYNAK
          
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