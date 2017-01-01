İzmir tanıtımı için İZTAV'a 4 milyon lira kaynak

İZTAV'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere 2017 yılı için vakıfa 4 milyon liralık kaynak daha aktaracaklarını açıkladı.