Mobil oyun cirosu 41 milyar dolarla Hollywood'u geride bıraktı

2016 yılında 31.7 milyar oyun indirildi, markaların hedef kitlesi artık mobil oyunlarda.. İşte Webrazzi Mobil 2017 Konferansı'nda konuşan Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz'den çarpıcı açıklamalar...