Ana tanrıça heykeli yerine Osmanlı Tuğrası
Ana tanrıça heykelini kaldırdıkları için sevaba girdiğini söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 'Müslüman mahallede tanrıça heykeli olmaz' dedi.
14 Nisan 2017 Cuma
- Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediye meydanından kaldırdığı ikiz kız kardeşler heykelleri yerine ay yıldızlı tuğra figürü monte etmesine yönelik açıklamalarıyla gündeme oturdu. Büyüktorbalı.com
'dan İbrahim Danış'ın haberine göre
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, heykeli kaldırıp, tuğrayı meydana diktikleri için sevaba girdiklerini söyledi. Müslüman bir ülkede tanrıça heykeline yer olmadığını belirten Görmez, aynı çalışmayı Ayrancılar da da yapacaklarını söyledi.
'HATAYI DÜZELTTİK
Görmez, “Torbalı Meydanı na ay yıldızlı bayrağı diktik. Altına da bir tuğra koyduk; yer yerinden oynadı. Bana sorarlardı: “Orda kesik başlı iki tane heykel var bu neyin nesi '' diye. Tövbe günah ama bu Müslüman millete, ana tanrıça heykelini meydana dikmek yakışır mı? Biz Müslüman milletiz. Biz Türkü yle, Kürt üyle, Laz ıyla, Çerkez iyle Müslüman bir milletiz. Bunu dini düşüncelerden dolayı yapmadım bunu da bilin ama sevaba girdiğimin de farkındayım. Biz tanrıça heykellerini Müslüman mahallelerine dikemeyiz. O hatayı düzelttik. Bundan gocundular. Gocunsunlar. Allah ın izniyle Torbalı ya mührümüzü vuracağız. Ayrancılar da aynı çalışmayı istiyormuş onlara da yapacağız '' diye belirtti.
kaynak ve resim : Büyüktorbalı.comKaynak: turizmhaberleri.com