Uluborlu'nun kiraz çiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Binlerce dekar kiraz bahçesinin çiçeklenmesiyle görsel bir şölene ev sahipliği yapan Isparta'nın Uluborlu ilçesi; bu güzelliği fotoğraf tutkunlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Yusuf Yavuz
14 Nisan 2017 Cuma
- Yusuf Yavuz-turizmhaberleri.com- Antalya
Dünyaca ünlü kirazlarıyla Türkiye'nin kiraz bahçesi olarak anılan Isparta'nın Uluborlu ilçesi, baharı kiraz çiçekleriyle karşılıyor. Uluborlu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluborlu ve Kiraz Çiçekleri' fotoğraf yarışması, yöredeki kiraz üretimi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olan ödüllü yarışma için başvurular 15 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlanacak. Son başvuru tarihi 12 Mayıs olarak belirlenen yarışmada dereceye giren eserlerle ilgili ödül töreni ise 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Kiraz ağacının ana vatanı olarak bilinen Türkiye'nin önde gelen kiraz üretim merkezlerinden biri de Isparta'nın Uluborlu ilçesi. Binlerce dekar alanda üretimi yapılan ve Avrupa ülkeleriyle Körfez ülkelerine ihraç edilen '0900 Ziraat' kodlu Uluborlu kirazı, lezzetli ve gösterişli meyvesiyle olduğu kadar, ağaçların çiçeklenme döneminde yarattığı görsel zenginlikle de pek çok gezgini bölgeye çekiyor.
ULUBORLU BELEDİYESİ'NDEN KİRAZ ÇİÇEKLERİ İÇİN FOTOĞRAF YARIŞMASI
Çiçeklenme döneminde Japonya'dan Güney Kore'ye 'sakura' tutkunu pek çok ülkeden turistin ziyaret ettiği Uluborlu'nun kiraz bahçeleri, bu yıl da çok sayıda gezgin ve fotoğrafçıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Kiraz bahçelerinde Nisan ayı sonuna doğru yoğunlaşan çiçeklenmeyi görmek ve fotoğraflamak için Uluborlu'ya gitmeye hazırlanan çok sayıda fotoğrafçı ve gezgin için Uluborlu Belediyesi tarafından ödülü bir fotoğraf yarışması düzenliyor.
YARIŞMA, ULUBORLU KİRAZINA DİKKAT ÇEKMEYİ AMAÇLIYOR
'Uluborlu ve Kiraz Çiçekleri' başlığını taşıyan fotoğraf yarışmasıyla ilgili Uluborlu Belediyesi'nce yapılan duyuruda, yarışmanın seçici kurul üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğrafçılara açık olduğuna dikkat çekilerek, “Uluborlu Ülkemizde yetiştirilen önemli kiraz havzalarından biri olmakla birlikte kaliteli kiraz üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Tarihi bakımdan bölgede önemli bir yere sahip olan Uluborlu'nun kirazı ile ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla açılan fotoğraf yarışmamız için profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıları şirin ilçemiz Uluborlu'ya bekliyoruz '' ifadelerine yer verildi.
ÖDÜLLÜ YARIŞMAYA BAŞVURULAR 15 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Uluborlu'daki kiraz bahçelerinde çekilmiş fotoğrafların katılabileceği yarışmayla ilgili başvurular, 15 Nisan'da başlıyor. Son başvuru tarihi 12 Mayıs olan yarışmanın sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak. Her fotoğrafçının en fazla dört ese ile katılabileceği yarışmada birinciye 2 bin, ikinciye 1000, üçüncüye ise 500 TL para ödülünün yanında birer de onurluk verilecek.
ÖDÜL TÖRENİ 1 TEMMUZ'DA
Dereceye giren eserlerin 1 Temmuz'da düzenlenecek olan törenle ödüllendirileceği açıklanan yarışmanın seçici kurulu ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yusuf Keş, SDÜ öğretim üyeleri İbrahim Kuş ve Mahmut Neğiş'in yanı sıra ISFODER Başkanı Mahmut Toprak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Altınay ile Uluborlu Belediyesi adına Şevket Sarı'dan oluşuyor. Yarışmayla ilgili ayrıntılara, (www.uluborlu.bel.tr)
adresinden ulaşılabilecek. Kaynak: turizmhaberleri.com