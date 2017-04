Halikarnas Balıkçısı'na MERHABA

17 Nisan Pazartesi Halikarnas Balıkçısı'nın Doğum Günü... Dünyaca ünlü gazeteci, yazar, ressam, şair Cevat Şakir Kabaağaçlı bir dizi etkinlikle Bodrum'da anılacak..

16 Nisan 2017 Pazar - Halikarnas Balıkçısı Forumu katılımcıları, Cumhuriyet Halk Evleri TEGED Kursiyerleri, ÇYDD Gençlik Birimi öğrencileri işbirliğinde ve Bodrum Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler Gönültepe de başlayacak ve Halikarnas Balıkçısı'na gönülden Merhaba denilecek



Halikarnas Balıkçısı Forumu katılımcıları tarafından yapılan açıklama ve etkinlik programı şöyle:



Halikarnas Balıkçısı nı sevgiyle, saygıyla, bizlere armağan ettiği değerlerin farkında olarak anacağız.

Halikarnas Balıkçısı, üç yl sürgün cezasıyla geldiği Bodrum da yirmi-iki yıl yaşadı ve Bodrum a pek çok değer kazandırdı.Halikarnas Balıkçısı nın bıraktığı değerler yıl boyu bizimle, yanıbaşımızda.



Hangi güzargahta yol alsanız, maviyle gözgöze gelirsiniz. Sağınızda, solunuzda veya tam karşınızda denizi görürsünüz. Gökova yı, Mavi Yolculuğu, Balıkçı yı anımsarsınız.



Nisan ayı bir başka biçimde anımsatır Balıkçı yı. Mavi Sürgün de, Bodrum a 45 çeşit ağaç, bitki, çiçek ekip diktiğini söylüyor. Begonviller, zakkumlar tellenmeye başladılar. Bilirsiniz ki çok yakında bahçeler, sokaklar, duvarlar begonvillerle süslenecek.

Nisan ayında, portakal, mandalina, limon çiçeklerinin mis kokusunda Balıkçı nın emeğine saygı duyarsınız. Hani, Mavi Sürgün kitabında anlatıyor ya: “Onsekiz çeşit narenciye '' kazandırmış Bodrum a. Bodrum Mandalina Lokumu, Bodrum Mandalina Kolonyası, Bodrum Mandalina Gazozu; narenciye reçelleri, marmelatlar, likörler, her mevsim içebildiğimiz bir bardak portakal suyu Halikarnas Balıkçısını anımsatır bizlere.



Yeşilin sarıyla sımsıkı kucaklaştığı Nisan ayı başka güzellikler sunar. Köyünüzde, mahallenizde, sokağınızda yürürken; arabayla, otobüsle, dolmuşla Yarımadayı dolanırken çevrenize bakının. Sağınızda, solunuzda Mimoza ağaçlarını göreceksiz. Hani Balıkçı, Karmen in saçlarına iliştirdiği bir demet Mimoza dan esinlenmiş de Bodrumlu kızlar saçlarına taksınlar diye Mimoza dikmiş. Yürüyüş yolunuz üzerinde Mimoza ağaçları görürürseniz, uzanıp bir dal koparın ve saçlarınıza bir taç yapın. Halikarnas Balıkçısı nı anımsayın.



Bu mevsim, sarı-yeşil şöleni. Yol kenarları, açıklık yerler, dere tepe Narteks sarısına bürünmüş. 3-5 metreye kadar uzayan, dallarının ucunda top top sarı çiçekler olan, “Körek '' diye bilinen bitki. Bodrum da “körek mantarı '' olarak anılan doğal ve lezzetli mantara evsahipliği yapar bu bitki. Halikarnas Balıkçısı nın sıklıkla söz ettiği Narteks - Ateşi Koruyan Bitki. Mitolojik söyleme göre, Prometheus, Olimpos dan çaldığı ateşi, Narteks içinde taşımış ve insalığa armağan etmiş.



17 Nisan Pazartesi günü, saat 16.00 da, Gönültepe de buluşacağız.Halikarnas Balıkçısı na Mimoza demetleri sunacağız ve Narteks dikeceğiz.

MERHABA!

Halikarnas Balıkçısı Forumu





Halikarnas Balıkçısı nı Anma Programı



15 Nisan, Cumartesi

HALİKARNAS BALIKÇISI OPTİMİST FESTİVALİ

Bodrum Belediye Yelken Kulübü (İçmeler mevkii)



Bodrum Belediye Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi organizasyonuyla



14:00 Yarışlar Start alacak

17:00 Plaket Töreni

Yaş gruplarına göre 4 Kategoride Etap Birincilerine verilecek.



17 Nisan, Pazartesi

BALIKÇI yı Doğum Günü nde Gönültepe de Anma



15:00 Bodrum Belediyesi nden Gönültepe ye araç kalkış saati

16:00 Gönültepe de Anma

Bodrum Belediyesi ve Halikarnas Balıkçısı Forumu Katılımcıları ile,Cumhuriyet Halk Evleri TEGED Kursiyerleri, ÇYDD Gençlik Birimi Öğrencilerinin buluşması ve Anma



21 Nisan, Cuma

Bodrum Deniz Müzesi OKUMA GÜNLERİ – BALIKÇI yı ANMA



10Ay-10 Okul-10 Kitap projesiyle Ekim de Bodrum Deniz Müzesi nde başlatılan Okuma Günleri 7.ncisi ile devam ediyor…



13:30-15:00 Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi

11A Sınıfı öğrencilerinin katılımlarıyla

Sönmez Taner in Sunum/Söyleşisi ile Balıkçı nın

'HEY KOCA YURT Kitabı ve Okumalar

Müze Turu