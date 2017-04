Dünyada turizm hareketleri Asya-Pasifik bölgesine kaydı

UNWTO'nun Turizm Barometresi, dünyada turizm hareketlerinin Asya-Pasifik bölgesine kaydığına işaret ediyor. Turizmdeki 5 harcamadan biri ise Çinli turistlere ait..

16 Nisan 2017 Pazar - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü nün (UNWTO) Turizm Barometresi ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20 si Çinli turistlere ait. Çin anakarasına bağlı Hong Kong un harcamaları da dikkate alındığında bu pay yüzde 22.8 e ulaşıyor.



Sadece Çinli turistlerin geçen yılki harcamaları, bir önceki yıldan 11 milyar dolarlık artışla 261 milyar doları aştı. Hong Kong un harcamalarıyla birlikte Çinlilerin geçen yıl uluslararası turizm pazarındaki harcamaları ise 285 milyar doların üstüne çıkıyor.



TUYED (Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği) yönetiminin UNWTO Turizm Barometresinden derlediği bilgiler, Çin in dünya turizminin önemli bir kaynak pazarı haline geldiğini ortaya koyuyor. Çin, 2016 yılında uluslararası turizm pazarına 135 milyon vatandaşını turist olarak gönderdi. Bu turistlerin gerçekleştirdiği 261 milyar dolarlık harcamalar, Çin i dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesinde birinci sıraya taşıdı.



Turizm hareketleri Asya-Pasifik e kaydı



Çin in birinci olduğu dünyada en fazla turizm harcamaları yapan ilk 10 ülke listesine baktığımızda 121 milyar dolarlık harcamayla ABD nin ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Listenin ilk beşini oluşturan diğer ülkelerin listedeki yeri ve harcamaları ise şöyle belirleniyor: Üçüncü Almanya 81 milyar dolar, dördüncü İngiltere 63 milyar dolar, beşinci Fransa 40 milyar dolar.



UNWTO nun Turizm Barometresi, dünyada turizm hareketlerinin Asya-Pasifik bölgesine kaydığına işaret ediyor. Nitekim dünyada en fazla turizm harcaması yapan Çin in yanı sıra, ilk 10 ülke listesine baktığımızda, Asya-Pasifik bölgesinden başka ülkelerin de girdiğini görüyoruz. Buna göre bu ülkeler ve harcamaları ise şöyle belirleniyor: Güney Kore Cumhuriyeti 27 milyar dolar, Avustralya 27 milyar dolar ve Çin anakarasına bağlı Hong Kong 24 milyar dolar.



En büyük 50 kaynak pazar konumundaki bazı ülkeler ve 2016 yılındaki artışlar ise şöyle kaydedildi: Vietnam yüzde 28, Arjantin yüzde 26, Mısır yüzde 19, İspanya yüzde 17, Hindistan yüzde 16, İsrail ve Ukrayna yüzde 22, Katar ve Tayland da yüzde 11.

Kaynak: UNWTO