Hüsnü Gümüş yazıyor: Dünya Sanat Günü'ne bakış

Sanatın toplum, yöreler ve sanatseverlerle buluşması açısından bazı seyahat acentelerinin, tüm dünyada olduğu gibi sanata özel programlarla uzmanlaşmaları gerektiğine dikkat çeken Hüsnü Gümüş; Dünya Sanat Günü için yazdı...

Kaynak: turizmhaberleri.com

IAA (Uluslararası Sanat Derneği Başkanı) Başkanı Bedri BAYKAM'ın Sanatın da dünyada kutlanan günler arasında yer almasını sağlayan teklifi üzerine Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 NİSAN Dünya Sanat Günü (WAD - World Art Day) olarak kabul edilmiştir.Dünya Sanat Günü kapsamında Antik çağlardaki tanımına 1911 yılında Sinemanın eklenmesi ile 7 ana temel kategoride ele alınan sanatsal faaliyetler 15 Nisan 2012 yılından beri dünyadaki pek çok ülke ve kentte kutlanmaktadır.Bu yazımda Dünya Sanat Günü'nü alışılan etkinlikler yanında Kültür Ekonomisine olabilecek olası katkıları, yeni yapılanmalar, ARTANKARA'nın anlamda kapsamına alabileceği konular ve kurumların sağlayabileceği katkılar açısından ele almaya çalışacağım.Ankara'da ARMADA Alışveriş Merkezinde Ankara LIFE Dergisi'nin önderliğinde bir araya gelen destekleyicilerin düzenlediği etkinlikteydim. Ülkemizde çok yaygın ve benimsenmiş olarak kutlanmayan bu günün başta plastik sanatlar olmak üzere tüm sanat alanlarının toplumda benimsenmesi için kurum ve kuruluşların önderliğinde yeniden ele alınması gerekiyor.Ankara LIFE Dergisi Sahibi Sertaç KANTARCI'nın moderatörlüğündeki Sanatçı Hikmet ÇETİNKAYA ve Sanat Yazarı Vecdi UZUN'un katıldığı “Türkiye'de Sanatın Durumu Nedir '' konulu Panel, sonrasında yapılan kitap tanıtımı, dans ve boyama etkinlikleri ile sanatın tanımı ile uyumlu program oldu. Panel sırasında gazetemizin yıllardır gösterdiği ilgiyi dile getirme ve sanat adına teşekkür etme fırsatı da bulduk.Gelincikleri Tuvale döken ressam olarak bilinen Sanatçı Hikmet ÇETİNKAYA'nın ilgi duyanlara özel olarak imzaladığı KAN ÇİÇEKLERİ (ISBN 978-605-9870-65-8) isimli Otobiyografisini armağan etti. (1)Konuşmacıların 200 yıla yaklaşan Türk Resim Tarihinde son 20 yılda gelinen noktada özellikle Ankara ve İstanbul'da galerilerin, sergilerin, fuarların artışın sanat satın alan kişi, kurum ve kuruluşların desteklerinin artmasına bağlı sonuçlara da neden olması dileği dile getirildi.Gençlere yönelik ilginin artırılması açısından Kültür ve Turizm Bakanlığı (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü) başlatılan yeni bir programın gelecekte Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgisi ve kutlama geleneği oluşturulması açısından önemli olduğuna değinildi.Değerli konuşmacıların değindiği konuları ve önerilerini Üçüncü Kültür Şurası kararları uyumlu olduğunu görüyoruz. Sanatçıların ülke içinde ve dünya çapında bilinirliklerinin artırılması, sağlanabilecek devlet destekleri ve tüm konuların yeni bir komisyonda ele alınması bu anlamda memnuniyet verici gelişmelerin başlangıcı olarak yorumlanmalı, üzerinde sanat çevreleri tarafından özenle durulmalıdır.Daha önce hazırlanmış bulunan Kültürel Kalkınma Eylem Planında planda değinilen GENÇDES Projesi ve sanatla ilgili diğer hususlar birlikte ele alınabilecektir.Sanatın toplumla, yörelerle ve ilgi duyanlarla buluşması açısından yenileşim anlamında yapılabilecekler açısından bazı seyahat acentelerinin, dünyada olduğu gibi, bu konuya özel programlarla uzmanlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Dünya'da sanat fuarı yapan ülkeler ve kentler arasında bulunmanın bir tamamlayıcısı olarak gelişecek bu gezi türünün iç ve dış turizm açısından katkı sağlayıcı etkileri olacağını düşünüyorum.Gezilere katılacak rehberlerin de bu anlamda alacakları özel eğitimler gezileri hem sanatçılar, hem de sanatseverler aşısından verimli, anlamlı ve istenilen geziler seviyesine ulaşmasına neden olacaktır.Tüm üretim faktörlerinin bir arada kullanıldığı, emek ve düşüncenin yansıtıldığı sanat eserlerinin yazarlarımızın zaman zaman dile getirdiği, sanat çevrelerinin de üzerinde durduğu gibi ülkesel, yöresel ve kişisel olarak sağlayacağı ekonomik değer ihmal edilmemesi gereken boyutlara ulaşmaktadır.Sanatın üretim değeri ve sanatçıların ülkelerine sağlayacakları itibarlar açısından Üçüncü Kültür Şurası Kararları kapsamında da değinildiği gibi konunun ekonomik yönleri ile ele alınmasını, Paha Biçilemez olarak tanımlanan Kültür, Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramının, “Sanat Ekonomisi '' gibi yeni bir anlayışın Kültür Ekonomisi ile beraber gündemdeki yerini almasını diliyoruz. (2)Ayrıca sanata kurum ve kuruluşların gösterecekleri ilginin bu anlamda sağlayacağı ekonominin boyutlarının ortaya konacağı araştırmalara “Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi '' gibi oluşumlara verilecek desteklere de ihtiyacımız var.Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarının, Meslek Birliklerini ve sanatın bir parçası olan Mimarinin de bu konudaki katkılarının ele alınacağı Sanat ve Teknoloji (ART-TECH) gibi gelişmelerin önemini ortaya konulacağı etkinliklere ihtiyacımız var.Bu bağlamda gençlere sanat sevgisini aşılayan, yazılarımızı tabloları ile destekleyen Ressam Ayşecan HİZMET'in kişiliğinde tüm gençlerimize sanat yolunda başarılar diliyorum.Bahar gelmeye görsün, her yanı kırmızılar kaplar. Gelibolulular çok sever gelincikleri. Derler ki, “Açan her bir gelincik, kan çiçeğidir. “Şehit askerlerimizin her biri gelincik olmuş, sert rüzgarlara direnir de gitmez toprağından.Paha Biçilemez: Kültür, Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı (ISBN: 978-975-570-639-9)Yazar: Yayına Hazırlayan: Michael Hutter-David Throsby Çeviren: Ceren Yalçın