Turizm Haftası BOLU'da renkli etkinliklerle kutlanıyor
15-22 Nisan Turizm Haftası Bolu'da; sergiler, sanat yarışmaları, ödül törenleri, doğa turları, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.. İşte Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün etkinlik programı... Alican Hizmet
17 Nisan 2017 Pazartesi
- ALİCAN HİZMET- turizmhaberleri.com
15-22 Nisan tarihlerinde kutladığımız Turizm Haftası; 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü de içine aldığından çok renkli bir yelpazede değerlendiriliyor.
Doğudan batıya, kuzeyden güneye tarihi-doğal- kültürel zenginliklere fazlasıyla sahip ülkemizde; 81 ilimiz Turizm Haftası'nı 41.nci kez çeşitli etkinliklerle kutluyor. Turizmhaberleri.com
olarak, kutlama etkinliklerinin programlarını paylaşmayı ve bu güzel illerimizin sesini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.
İşte Yaylalar, Göller, kaplıcalar Yöresi, doğa sporları merkezi, Tabiatın kalbi Bolu'da Turizm Haftası...
Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Turizm Haftası etkinlik programı; sergiler, sanat yarışmaları, ödül törenleri, doğa turları, tiyatro gibi etkinliklerle dolu...
Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm Haftası Etkinlik Programı: 18 Nisan 2017 Turizm Haftası Açılış Programı:
Saat 10:00 Belediye meydanında toplanma ve İzzet Baysal caddesinden Anıtpark'a kortej yürüyüşü
Saat 10:30 Anıtpark'ta tören, Anıt'a çelenk sunma, Saygı duruşu, İstiklal marşı, Açılış konuşması
Saat 11:00 Kültür merkezi salonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen “Çini ve Resim '' kursları katılımcılarına belge töreni. Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen Bolu'da turizm '' konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödül töreni. Galeri salonunda “ Çini ve Resim Kursları Sergisi açılışı.
19 Nisan 2017 Çarşamba
Saat 10:00 Doğa Yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği. Yer: Abant Kavşağı- Bolu Kent Ormanı
20 Nisan 2017 Perşembe
Saat 13:00-17:00 Elginkan Vakfından turizm sektörü personeline yönelik “Kurum Kültürü '' konulu sertifikalı seminer
21 Nisan 2017 Cuma:
Mudurnu'da Kültür Turu Seyahat Acentalarına yönelik Mudurnu tanıtım turu.
Saat:14.30 AİBÜ Bolu MYO'nda Sağlık Turizmi konulu konferans. ( Prof. Dr Hasan Biri-Koru Hastanesi ve Koru Pelit Otel İşlt. Yer: AİBÜ Bolu MYO Şehir Kampüsü Toplantı Salonu
22 Nisan 2017 Cumartesi
Saat:20:00 İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Profesyonel adlı tiyatro oyunu. Yer AİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salon
23 Nisan 2017 Pazar
Saat: 15:00 Bolu Belediye Başkanlığı'nın “ Bolu '' konulu çocuk şarkıları beste yarışması, Hayalimdeki Bolu resi yarışması ödül töreni. Yer: AİBÜ Kültür Merkezi Mavi Salon
29-29-30 Nisan 2017
Bolu Belediye Başkanlığı 3. Uluslararası Bolu Mutfak Günleri '' Yer: Bolu Kent Meydanı
Kaynak: turizmhaberleri.com