Turizmcilerin beklentisi acil tedbir alınması!

Cumhuriyet tarihinin en hayati referandumundan yüzde 51.4 evet, yüzde 48.6 hayır çıktı. Referandum sonuçlarını değerlendiren TÜROB; 'Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.' açı

Kaynak: turizmhaberleri.com

1923 te kurulan ilk hükümetten itibaren günümüze kadar devam eden 'Cumhurbaşkanı-Başbakan ve Bakanlar Kurulu yapısındaki parlamenter sistem, 94 yıl aradan sonra yapılan referandum sonucuna göre Başkanlık sistem ile değişiyor. Parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçiş için 18 maddelik anayasa değişikliği 1.3 milyon oy farkı ile kabul edildi.Seçimin en büyük sürprizleri ise hayır oyları ile ön palana çıkan İstanbul, Ankara, İzmir Hatay, Çanakkale, Adana, Denizli, Antalya, Mersin, Zonguldak oldu. En yüksek evet oyları ise Bayburt ve Tunceli'den çıktı.Yüksek seçim Kurulu'nun YSK sandık mühürü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermesi yönündeki açıklaması ise referandumu tartışmalı hale getirdi.TURİZMCİNİN BEKLENTİSİ SIKINTILARA ACİL TEDBİR ALINMASIReferandum sonuçlarını değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB); 'Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.' açıklamasında bulundu.Sandıktan çıkan kararın Türkiye için olumlu sonuçlar getirmesini temenni ettiklerini belirten TÜROB Yönetimi;'bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ye, Türk turizmine ve ekonomisine katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Son iki yıldır, Türk turizmi maalesef ki kötü bir dönem içerisine girmiştir. Sektörün dinamik yapısı ile inancını kaybetmeden profesyonel bir şekilde işine bağlılığını devam ettirmesi Türk turizminin gücünü yansıtmaktadır. Turizmdeki sıkıntıların aşılabilmesi için gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz.' dedi.