Turizmdebusabah Yayın hayatını durdurdu
Türkiye'nin önde gelen internet turizm haber sitesi turizmdebusabah.com'un yayın hayatına ara verdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.. NİLGÜN ATAR
17 Nisan 2017 Pazartesi
- NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com
Referandum sonrası turizmdebusabah.com
tarafından yapılan açıklamada “Evetse, bu ortamda bize müsaade, turizm haberciliğimize ara veriyoruz. Turizmin tüm aktörleri, bugünlerde adeta kendi cenaze törenlerine hazırlık yapıyor gibiler... '' denildi.
Aslında bu cümleler uzun bir mücadelenin ve bıkkınlığın çok açık ifadesi.. Üstelik yayın hayatını durduran ilk haber sitesi sadece turizmdebusabah değil. Uzun yıllardır yayında olan www.turizmdesonnokta.com, www.turizmforumu.net
ve Seher Müşfide Aybek'in vefatı nedeniyle www.tourismlifeinturkey.com
'da sessizce yayın hayatına son verdi.
Turzm Haftası'nı kutladığımız şu günlerde Türkiye'nin en önemli online turizm haber sitesi kapanıyor ve turizmcilerden ses yok. Sadece kabulleniş görüyorum yorumlarda.. Bu da ayrıca üzücü. Turizmciler 7-24 okudukları gazetelerini sahiplenmemişler. Turizmdebusabah.com
'da yaklaşık 15 ay köşe yazarlığı yaptım. Benim için çok keyifli, yaratıcı ve heyecan verici deneyimlerle doluydu. Bir yazımda önemli bir fikir anlaşmazlığımız oldu ve tartışmalı ayrıldım. turizmhaberleri.com
'a transfer oldum. Daha sonra onlarca yazım silindi o gazeteden. Türk turizminin başarı hikayesine eşlik eden 15 aylık emek ve çaba çöpe gitti. Sadece tarihe iz kaydı niteliğindeki “turizmde siyasi Tango“ isimli yazım duruyor ama adım yok. www.turizmdebusabah.com/haberler/turizmde-siyasi-tango-22943.html
Turizm yazarlarına verilen değer budur Türkiye'de... Bu tespitim için onlarca somut örnek verebilirim. turizmdebusabah.com
ülkemizin önemli bir haber sitesiydi ve kapanışı büyük bir kayıptır. Umarız en kısa zamanda değerli yayınları başlar. En içten başarı dileklerimizle.... Turizmdebusabah.com
'un okurlarına hitaben yayınladığı veda yazısı ise şöyle: Evetse, bu ortamda bize müsaade, turizm haberciliğimize ara veriyoruz.
Boyut Yayıncılık olarak dijital yayıncılığa 1996 yılında başladık. Sonraki birkaç yıl içinde de TURSAB ve TUROB ile geliştirdiğimiz Hotel &Travel Guide işbirliklerimiz bizi turizmdebusabah.com 'u yayınlamaya teşvik etti. Turizm pazarının özellikle yurtdışında büyümesinde ve tanıtılmasında minik katkılarımız olduğunu sanıyorum. Benzer faaliyette bulunan rakiplerimizle, turizm sektörünün haberleşme platformlarını oluşturduk. Sayfalarımızda, sektörün önemli isimlerinden binlerce makale yayınlandı. Türkiye bu yıllarda dünya turizm sektöründe bir başarı hikayesi yazdı.
Bugün turizmdeki başarı hikayesine ara verildiği görülüyor. Turizm, demokrasiyle gelişir. Turizm bakanımızın “Türkiye'nin artık deniz, kum, güneş turizmi satmayacağına ilişkin açıklamasını“ okuduk. (Milyon yataklı kıyı otellerinin bir yerlere taşınması planlanıyor olmalı). Bakan ayrıca önümüzdeki yılların turizmde çok daha iyi olacağı müjdesini de verdi Hürriyet'teki haberde.
Yapımı tamamlanma aşamasında yüzlerce otel yatırımı kabus gibi...
Eski yıllardaki müşterilerini bekleyen binlerce tesis...
Turizmin tüm aktörleri, bugünlerde adeta kendi cenaze törenlerine hazırlık yapıyor gibiler...
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Evetse, bu ortamda bize müsaade, turizm haberciliğimize ara veriyoruz.
TEŞEKKÜRLER
Önce okuyucularımıza teşekkür etmek istiyorum.
turizmdebusabah.com 'da, başka hiçbir internet sitesinde bulunmayan bir sayaç var. Günün tarihinin hemen yanında ilk yayınlarımızdan itibaren kullanmaya başladık. Posta adresinize gönderdiğimiz ya da giriş yaparak ulaştığınız haber sitemizi “basılı gazete“ gibi sayarsak 113.269.366 adet gazete ulaştırmışız sizlere... 17 yıla ve 365 güne bölersek günde 20.000 tirajlı ve en az 100.000 okuru olan bir gazete gücüne erişmişiz. (aynı IP adresini kullanan turizm işletmelerinde IP başına okur sayısı 7 olarak belirlendi).
Bu gazeteyi amatör bir heyecanla hep profesyonel gazeteciler hazırladı. Bu gazeteye emek verenlerin sayısı bazı yıllarda aynı anda 8-10 gazeteciye kadar ulaştı. Eski Turizm Bakanlarımızdan Bahattin Yücel başyazarımız ve danışmanımız olarak ilk sayılarımızdan itibaren yanımızda yer aldı.
Sondan başa doğru, Özlem Kapar, Mehmet Güneli, Eda Özsoy, Murat Kılıçarı, Bülent Can, Mustafa Sönmez, Cemal Balcı, Kaan Ezgimen başarılı gazetecilikleriyle bu gazeteyi yönettiler. Adlarını saymaya kalktığımızda çok uzun listeler oluşturacak olan katkıda bulunanlarımıza, fikirlerini sektörle paylaşan yazarlarımız ve en önemlisi okuduğu yorum ve haberlerin hemen altına tepkisini ve bilgisini ekleyen okuyucularımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.
Bu başarı hikayesi burada bitmedi...
Bitmeyecek... Bitmemeli...
Bülent Özükan Kaynak: turizmhaberleri.com