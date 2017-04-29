Yazarımız Mahmut Ökçesiz, HERITAGE İSTANBUL'da

HERITAGE İSTANBUL Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansları için geri sayım başladı. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı-Yazarımız Mahmut Ökçesiz Heritage İstanbul'da..

18 Nisan 2017 Salı - turizmhaberleri.com-haber merkezi
Türkiye'de Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan HERITAGE İSTANBUL 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü desteği ile TG EXPO tarafından organize edilen HERITAGE İSTANBUL; üç gün boyunca eş zamanlı konferanslarla ulusal ve uluslararası duayenleri, kurum temsilcilerini ve uzman akademisyenleri ağırlayacak.

HERITAGE iSTANBUL DOSYASI YAZARIMIZ MAHMUT ÖKÇESİZ'DEN..
Osmanlı Mezar Taşları projesi ve araştırmalarıyla ülkemizin önde gelen isimlerinden olan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı- turizmhaberleri.com Yazarı Mahmut Ökçesiz; 28 Nisan 2017 Cuma günü saat:15:30-16:00 arasında Türk İslam Mezar Taşları başlıklı sunumunu izleyicilerle paylaşacak. Mahmut Ökçesiz ayrıca HERITAGE İSTANBUL ile ilgili izlenimlerini, notlarını ve görüşmelerini turizmhaberleri.com okurları için yazacak.

“HERITAGE İSTANBUL ''Danışma kurulunda Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Dünya Müzeler Konseyi - ICOM Başkanı Suay Aksoy, Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Olgun ve Arkeoloji ve Sanat Yayınları başkanı Nezih Başgelen yer alıyor.


Kaynak: turizmhaberleri.com

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YAZARIMIZ MAHMUT ÖKÇESİZ, HERITAGE İSTANBUL'DA
          
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