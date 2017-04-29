Yazarımız Mahmut Ökçesiz, HERITAGE İSTANBUL'da

HERITAGE İSTANBUL Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansları için geri sayım başladı. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı-Yazarımız Mahmut Ökçesiz Heritage İstanbul'da..