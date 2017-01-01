26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu Hatay'da
26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu; 19-20 Nisan tarihlerinde Hatay'da gerçekleştirilecek.
18 Nisan 2017 Salı
- Türkiye'deki müzelerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin görüşüleceği sempozyumda 34 bildiri sunulacak. Bu yıl müzecilik çalıştaylarından bağımsız olarak düzenlenecek '26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu'nda 250 katılımcı yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1990 yılından günümüze her yıl farklı illerde gerçekleştirilen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Hatay ilinin kazı alanları ve ören yerlerlerinde 21 Nisan'da yapılacak çevre gezisi ile son bulacak.
Ülkemizin müzelerinin sorunlarına ilişkin olarak 26 yıldır düzenlenen sempozyumlarda bir önceki yıl sunulan bildiriler 1 cilt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına iletiliyor ve sunulan bildiriler Bakanlığın http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html
adresinde yayınlanıyor. Kaynak: turizmhaberleri.com