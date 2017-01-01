26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu Hatay'da

26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu; 19-20 Nisan tarihlerinde Hatay'da gerçekleştirilecek.

18 Nisan 2017 Salı - Türkiye'deki müzelerin sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin görüşüleceği sempozyumda 34 bildiri sunulacak. Bu yıl müzecilik çalıştaylarından bağımsız olarak düzenlenecek '26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu'nda 250 katılımcı yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1990 yılından günümüze her yıl farklı illerde gerçekleştirilen Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Hatay ilinin kazı alanları ve ören yerlerlerinde 21 Nisan'da yapılacak çevre gezisi ile son bulacak.

Ülkemizin müzelerinin sorunlarına ilişkin olarak 26 yıldır düzenlenen sempozyumlarda bir önceki yıl sunulan bildiriler 1 cilt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına iletiliyor ve sunulan bildiriler Bakanlığın http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44758/e-kitap.html adresinde yayınlanıyor.



Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
26. MÜZE KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU HATAY'DA
          
Günün Haber Başlıkları
BAKANLIĞIN DİKKATİNE: RHODİAPOLİS'TE RESTORASYON SKANDALI
YAZARIMIZ MAHMUT ÖKÇESİZ, HERITAGE İSTANBUL'DA
ULUSLARARASI LYDİA ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ SEMPOZYUMU İZMİR'DE

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     ULUSLARARASI LYDİA ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ SEMPOZYUMU İZMİR'DE
     2017 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ANTALYA'DA
     BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU ANKARA'DA
     2021 EXPO'SU MEDENİYETLER ŞEHRİ HATAY'IN
     GELENEKSEL TÜRK MEZAR TAŞLARI SEMPOZYUMU KUŞADASI'NDA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx