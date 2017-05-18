Uluslararası Lydia Arkeolojisi ve Tarihi Sempozyumu İzmir'de

“Erken Dönemlerinden, Geç Antik Çağa Lydia Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi (M.Ö. 8. Yy.-M.S. 6. Yy.) Uluslararası Sempozyumu” 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

18 Nisan 2017 Salı - D.E.Ü. Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM) tarafından organize edilen sempozyuma, 24 farklı ülkeden 110 a yakın bilim insanı katılacağı açıklandı.

D.E.Ü. nün Izmir-Alsancak taki Rektörlük Binası ndaki DESEM-Mavi Salon da gerçekleşecek olan sempozyumun bildirilerinin 2018 ya da 2019 yılları içerisinde yurtdışında basılması planlanmaktadır.

Sinop üniversitesi, Arkeoloji Bolumu Başkanı Yard. Doç.. Dr. Gülseren Kan Şahin; Sempozyum sonrasında 19-20 Mayıs tarihleri arasında, Yunanistan ın Sakız Adası na arkeolojik bir gezi düzenlenecektir.21 Mayıs 2017 tarihinde Manisa İli, Sart Örenyeri ne ikinci bir sempozyum gezisi gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma arkeologlar, arkeoloji ile ilgileneler, Arkeoloji Kulüpleri, Türkiye deki tüm arkeoloji bölümü öğrencileri davetlidir.

https://independent.academia.edu/TheLydiaSymposium
https://www.researchgate.net/profile/The_Lydia_Symposium
https://deu.academia.edu/ErgunLAFLI


Kaynak: turizmhaberleri.com

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ULUSLARARASI LYDİA ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ SEMPOZYUMU İZMİR'DE
          
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