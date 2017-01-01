Turizmhaberlericom Bundle Haber Uygulamasında

Son dönemde ülkemizdeki dikkat çeken girişimlerden biri olan mobil haber okuma uygulaması Bundle'da Turizmhaberleri.com olarak yer almaya başladık.

18 Nisan 2017 Salı - Ali Can HİZMET - Turizmhaberleri.com

Türkiye dahil 30'dan fazla ülkede kullanıcılarına binlerce haber kaynağı sunan Bundle, sade tasarımı, haberlere hızlı erişimi ve kullanım kolaylığı ile rakiplerinden ayrışıyor ve kullanıcılarına alışılmışın dışında ayrıcalıklı bir okuma deneyimi sunuyor.

Turizmhaberleri.com ve Bundle içerik ortaklığı sayesinde artık Bundle Türkiye'de yerel ve sektörel kategorisinde kaynaklardan biri olduk.

Bundle uygulamasını iPhone ve iPad için App Store'dan, Android telefon ve tabletler için Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

http://www.bundlenews.co/

Kaynak: turizmhaberleri.com

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TURİZMHABERLERİCOM BUNDLE HABER UYGULAMASINDA
          
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