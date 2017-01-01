Çanakkale, Turizm Haftası'nı kutluyor

41.Turizm Haftası Çanakkale'de sokak etkinlikleri, konserler, gezi, tiyatro ve sergilerin yer aldığı programlarla kutlanıyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Tüm olumsuzlukları geride bırakarak yeni bir turizm sezonuna umut ve heyecanla hazırlandığımız şu günlerde 41. kez kutladığımız Turizm Haftası ülkemiz için ayrı bir önem ifade ediyor.İki Deniz Arasındaki Destan sloganıyla tanıtımda ön plana çıkan Çanakkale'de diğer illerimizde olduğu çeşitli etkinliklerle Turizm Haftası'nı kutluyor. 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası kutlama programı; Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'un konuşmasının ardından turizm sektörünün temsilcileri ile birlikte Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan makamında ziyaret edildi. Ardından Güzel Sanatlar Galerisinde “Sınır Ötesinden Esintiler“ Karma Resim Sergisi açılışı gerçekleştirildi.Kutlama programında sokak etkinlikleri, konserler, gezi, tiyatro ve sergiler yer alıyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm Haftası Kutlama Programını okurlarımızla paylaşıyoruz: