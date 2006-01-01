Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da

19 Nisan 2017 Çarşamba
- Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde, 'Karadeniz e Kıyısı Olan Ülkeler Tiyatro Festivali adı altında yola çıkılarak hazırlanan festivalin 2006 yılında kapsamı genişletilmiş ve festivale tüm dünya ülkeleri davet edilmişti.
Bu yıl 2 - 20 Mayıs tarihleri arasında Trabzon da kutlanacak festivalde; Türkiye den 2, yurt dışından 8 olmak üzere toplam 10 farklı oyun sahnelenecek. Festival biletleri bugünden itibaren satışa sunulacak.
Festival, 2 Mayıs Salı günü protokol üyeleri, Devlet Tiyatroları yöneticileri, sanatçıları, konuk tiyatro grupları ve basın mensuplarının katılımıyla Atatürk Alanı nda yapılacak konuşmalar ve etkinliklerle başlayacak.
Atatürk Alanı nda yapılacak konuşmaların ardından festival, Litvanya – Aura Dans Tiyatrosunun saat 20.00 de Haluk Ongan Sahnesinde gerçekleştireceği 'Godos adlı gösteriyle devam edecek.
Binlerce Trabzonlu sanatseverin izleyeceği festivalde; Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna-Hersek ten 8 yabancı grup ve Türkiye den 1 yerli grup, 2 farklı sahnede 21 temsil verecek.
Festivalde bu yıl Litvanya dan 'Aura Dans Tiyatrosu , 'Godos u, Rusya dan 'St. Petersburg Bryantsev Genç İzleyiciler Tiyatrosu , 'Kabuğuna Sinmiş Adam ı, ve 'Perm U Mosta Tiyatrosu , 'Inishmaan ın Sakatı nı, İspanya dan 'Yllana , 'Gagfather ı,Kazakistan dan 'Kazakistan Mangistau Vilayeti Nurmuhan Janturin Müzik-Dram Tiyatrosu , 'Hamlet i, Ukrayna dan 'Papasony Tiyatro Stüdyosu , 'Roksolana yı, Romanya dan 'Andrei Mureşanu Tiyatrosu , 'Vahşi Batı yı ve Bosna-Hersek ten 'Zenika Ulusal Tiyatrosu , 'Batıya Doğru yu sahneleyecek.
Türkiye den ise Devlet Tiyatrolarının iki oyunla katılacağı festivalde, İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Profesyonel i ve 'Gulyabani yi sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Festivali Bugüne Kadar 100 Bin Sanatsever İzledi
Devlet Tiyatroları, Trabzon 18 inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, geçtiğimiz 17 yılda 156 ülkeden, 190 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı binden fazla sanatçıyı ağırladı.
Festivalde, Türkiye den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil toplam 190 oyun ve 374 temsil gerçekleştirildi ve sahnelenen oyunları bugüne kadar 100 bin sanatsever izledi.
Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr
adresinden ulaşılabilir. Kaynak: turizmhaberleri.com