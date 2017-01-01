Eşsiz Bodrum Tanıtım Tır'ı ile Anadolu'da Turizm Rüzgarı

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tır'ı Projesi ile yola çıkan Turizm Kenti Bodrum büyük bir alkışı hak ediyor. 30 ili programına alan Tanıtım Tırı şu ana kadar 14 ili ziyaret etti. Tanıtım Tırı 20 Nisan'da Ordulularla buluştu. Nilgün ATAR

Kaynak: turizmhaberleri.com

Birkaç senedir ülkemizde ve dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, güvenlik sorunları, diplomatik gerilimlerin turizme faturası ağır oldu. Genelde kriz olarak adlandırılan bu süreçle birlikte turizmin bilindik ezberleri bozulurken; iç turizmin önemi ve turizmin çeşitlendirilmesi tartışılmaz bir şekilde ön plana çıktı. Bu da kriz dediğimiz süreçten aldığımız en büyük ders oldu.Peki bu zorlu süreçte turizmin kurtuluşuna yönelik yeni bir fikir, yeni bir proje ve sıra dışı bir söylem var mı?. Tabloya genel açıdan baktığımızda sektör temsilcilerinin bu konuda pek yaratıcı olmadıklarını söylemek mümkün.BODRUM'A KOCAMAN BİR ALKIŞ.....Ancak bir farkla... Bodrum yaratıcı ve dinamik bir proje ile diğer illere örnek oluyor ve dikkatleri üzerine çekiyor.Bodrum'u şehirlerle buluşturmak, yerel halka bu güzel turizm kentinin değerlerini ve ürünlerini tanıtmak amacıyla başlatılan proje; Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı ile sürdürülüyor. 20 Mart'ta yola çıkan tanıtım Tırı şimdiye kadar 14 ili ziyaret etti. Her ilde 1-2 gün kalan Tanıtım Tırı'nda görevliler yerel halkla birebir görüşerek, Bodrum'u bilinen ve bilinmeyen yönleriyle anlatıyor, gelmek isteyenlere yardımcı oluyorlar. TIR'da fotoğraf sergisi ve 3 boyutlu film gösterimi yer alıyor.Bodrum Tanıtım TIR'ını ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, lokumu ve gazozu ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları veriliyor. Ayrıca Bodrum'da faaliyet gösteren otel, seyahat acentası, pansiyon ve diğer firmalar hakkında bilgiler aktarılıyor.Bir kenti Anadolu'nun diğer kentlerinde yaşayan insanların ayağına götürerek büyük bir turizm sinerjisi yaratmayı hedefleyen Eşsiz Bodrum Tanıtım TIRI Projesi; gerçekten umut ve beklentilerle dolu şu ortamda çok büyük bir alkışı hak ediyor.Bodrum Kaymakamlığı himayesinde Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un girişimleri, sivil toplum örgütleri işbirliğinde hazırlanan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı daha önce Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Samsun'u ziyaret etmişti.TANITIM TIR'I KARADENİZ'DE....Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Samsun'un arkasından 20 Nisan'da Atatürk Parkı Teleferik Girişi önünde Ordulular ile buluştu. 20 Nisan Perşembe akşam saatlerine kadar Atatürk Parkı Teleferik önünde misafirlerini ağırlayacak olan Bodrum Tanıtım TIR'ı akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edecek. Tır, 21-22 Nisan tarihlerinde Trabzonlularla buluşacak. Ardından Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'u anlatacak.