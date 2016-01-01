Oya Narin: 2017 sonrası yeni bir turizm dalgası bekleniyor

TYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin “2017-2018 yılı Türkiye turizminin dönüşüm dönemi olacak. 2016 yılındaki rakamlarımızı 2017'de de yakalayabileceğimizi düşünüyoruz“ açıklamasında bulundu.

20 Nisan 2017 Perşembe - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oya NARİN sektörün öncü kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları ile İstanbul Ortaköy Feriye Palace'da gerçekleştirilen davette buluştu.

Turizm Yatırımcıları Derneği'nin yeni dönem yönetimi tarafından düzenlenen davette konuşan TYD Yönetim Kurulu Başkan'ı Oya Narin “2017-2018 yılı Türkiye turizminin dönüşüm dönemi olacak. 2016 yılındaki rakamlarımızı 2017'de de yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. 2017 sonrası Türkiye'yi yeni bir turizm dalgasının beklediğini ve farklı bir yaklaşımla dünya piyasalarının yeniden Türkiye'ye geri döneceğini ön görüyoruz. TYD olarak geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalar ve araştırmalara, yeni yönetim olarak biz de yepyeni katkılarla devam edeceğiz. Hükümetimizin de desteği ile Türk turizmini hak ettiği üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. '' dedi.

TYD'nin kuruluşundan beri hizmetlerinden dolayı bir plaket ile onurlandırılan Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Turgut GÜR de konuşmasında “Barlas KÜNTAY'ın öncülüğünde aynı istikamete giden insanların bir araya gelmesiyle TYD çatısı altında toplandık. Ne güzel böyle bir aileyi bir ara getirmişiz. 1988 yılından beri TYD'nin bir neferi olmak benim için bir gururdur. '' dedi.

TYD'nin dönem başkanı Oya NARİN, önceki dönem başkanı Murat ERSOY'a da başkanlığı dönemindeki hizmetlerinden dolayı bir plaket ile teşekkür etti. Murat ERSOY da konuşmasında “Kurulduğundan beri Türk turizmi adına öncülük görevini üstlenen TYD, önümüzdeki senelerde de önemli adımlar atmaya devam edecektir. Yeni yönetime bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. '' dedi.







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OYA NARİN: 2017 SONRASI YENİ BİR TURİZM DALGASI BEKLENİYOR
          
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