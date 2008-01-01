Generic Cialis Soft Kamagra Jelly Generic Female Viagra Generic Viagra Super Active Generic Priligy Generic Cialis Professional Viagra bestellen Viagra Tabletten Cialis kaufen Cialis Generika kaufen Viagra kaufen Cialis 20mg Pas Cher Acheter Generic Propecia Acheter Super Avana Levitra en ligne Viagra gebruiksaanwijzing Lida Afslankingskoffie Viagra kopen Priligy kopen met 60mg Dapoxetine Kamagra kauwtabletten kopen Sildenafil Priligy Cialis Jelly Cialis Original Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly

Rusya'dan Gazipaşa Alanya'ya ilk direkt uçuş

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rusya'dan ilk tarifeli direkt uçuşlar başladı. Aeroflot Group'un markası olan Pobeda, Moskova'dan haftada üç gün karşılıklı sefer düzenliyor.

21 Nisan 2017 Cuma - TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, yaz sezonu başlarken Rusya dan gelen ilk uçuşu karşıladı. Pobeda Havayolları tarafından Moskova dan düzenlenen tarifeli ilk uçuş için düzenlenen törene Gazipaşa Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Nurullah Kaya, Gazipaşa, Alanya ve Anamur belediye başkanları, Pobeda Genel Müdürü Andrey Kalmykov, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Alanya Ticaret Odası, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Boeing 737-800 NG ile Gazipaşa ya gelen 188 yolcu çiçeklerle karşılandı.

TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı “2008 de işletmesini üstlendiğimiz Gazipaşa Havalimanı bölgenin kalkınmasına önemli bir katkı sunuyor. Bölgenin turizm potansiyelinin hak ettiği yere gelmesi için, yerel yönetim başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarla, gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Gazipaşa ve Alanya yı yoğun bir şekilde tanıttık. Şimdi de bu çabalarımızın karşılığını görüyoruz. Alanya bölgesi, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle Rus misafirlerimizin tatil tercihlerinde en ön sıralarda yer alıyor Pobeda, Rusya nın hızlı büyüyen havayollarından biri ve Gazipaşa Moskova arasında karşılıklı uçuşlara başlamalarından mutluluk duyuyoruz '' dedi.

Pobeda Genel Müdürü Andrey Kalmykov ise şu açıklamada bulundu:
“Uçuş ağımıza seyahat severler için heyecan verici yeni bir destinasyon eklemekten mutluluk duyuyoruz. Alanya Rus turistlerden yüksek talep görecek bir destinasyon olduğundan, müşterilerimize hızlı hareket ederek düşük fiyatlı biletlerden faydalanmalarını ve güneş aşıklarının cenneti olan Türk Rivierası nda daima hatırlanacak bir tatil geçirmelerini öneriyoruz. Güler yüzlü ekiplerimiz sizi uçaklarımızda karşılamak için sabırsızlanıyor '' dedi.

Pobeda, 21 Nisan itibariyle Moskova Vnukova ve Gazipaşa-Alanya arasında karşılıklı seferlere başladı. Şirket kasım ayına kadar haftada üç gün karşılıklı seferler düzenleyecek. Aeroflot Group un iştiraki olan Pobeda, Rusya nın en genç filosuna sahip havayolu şirketi. Şirket 2018 itibariyle 30 uçaklık bir filoya ve yıllık 10 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor.



                Google+ paylaş               
RUSYA'DAN GAZİPAŞA ALANYA'YA İLK DİREKT UÇUŞ
          
Günün Haber Başlıkları

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     TÜRK HAVA YOLLARI, RUSYA'DAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
     TÜRK HAVA YOLLARI'NIN UKRAYNA'DAKİ YENİ UÇUŞ NOKTASI; HARKİV
     CORENDON AİRLİNES RUSYA'YA HER GÜN UÇACAK
     BURDUR TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ BALON UÇUŞ DESTİNASYONU OLACAK
     ATLASGLOBAL VE AİR FRANCE ORTAK UÇUŞ ANLAŞMASI İMZALADI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx