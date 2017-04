SALT Araştırma Fonları'yla desteklenecek projeler açıklandı

SALT, Dr. Mehmet Bozdoğan Fonu'nun katkısıyla bu yıl, sekiz araştırma projesine toplam 80.000 TL'lik fon desteği verildi. İşte destek kazanan projeler...

21 Nisan 2017 Cuma - Türkiye de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950 ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarındaki projelere yönelik her biri 10.000 TL değerinde olan 2017 yılı SALT Araştırma Fonları dağıtıldı. Türkiye nin ilk radyoloji uzmanlarından Dr. Mehmet Bozdoğan ın (1922-2015) anısına, kızları Hande ve Sibel Bozdoğan tarafından sağlanan iki ek fonla bu yıl da sekiz araştırma projesi destekleniyor.



Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun, Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh tan (SALT Araştırma ve Programlar) oluşan seçici kurulun, toplam 137 başvuru arasından seçtiği projelerin bulguları, araştırmacıların Aralık ayında yapacağı sunumlarla tartışmaya açılacak.



İşte SALT Araştırma Fonları 2017 Projeleri:



Nergis Abıyeva, “1950 lerde Paris e Giden Ressamlar Bağlamında Tiraje Dikmen in Hayatı ve Sanatı ''

Sanat hayatını İstanbul ile Paris arasında şekillendiren Tiraje Dikmen in, 1950 lerde devlet desteği almadan kendi seçim ve olanaklarıyla Paris e giden ressamlar kuşağındaki yerine odaklı, monografi niteliğinde bir araştırma.



Derya Acuner ve Sevinç Coşkun, “Kafesin İki Tarafı: Türkiye de Hayvanat Bahçelerinin Hafızası ''

Türkiye de hayvanat bahçelerinin kuruluşu ve toplumsal hafızadaki yerlerini Gülhane (İstanbul), Atatürk Orman Çiftliği (Ankara), Fuar (İzmir) ve Kültür Park (Bursa) hayvanat bahçeleri özelinde inceleyen bir araştırma.



Rüstem Ertuğ Altınay, “Arzuyu Resmetmek: Sabiha Rüştü Bozcalı nın Reşad Ekrem Koçu Eserleri İçin Yaptığı İllüstrasyonlarda Queer Zaman ve Cinsellik ''

Cinsel arzu, kimlik ve pratikleri dönemlerinin hakim değerleriyle örtüşmeyen kişileri popüler kültür ve toplumsal hafızaya kazandıran Sabiha Rüştü Bozcalı ve Reşad Ekrem Koçu nun queer özneler için yarattığı alternatif tarihe odaklı bir araştırma.



Meltem Gürel, “Plajlar, Plaj Gazinoları ve Eğlence Kültürü, 1950-1970 ''

İstanbul da hayata geçirilen modern plaj yapılarını, kıyıların kullanımı ve 1950 ile 1970 yılları arasındaki modernleşme politikaları bağlamında irdeleyen bir araştırma.

Sezen Kayhan, “Yıldızların Altında: İstanbul un Açık Hava Sinemaları ve Kentsel Dönüşümün Seyir Kültürüne Etkileri, 1950-1970 ''

İstanbul da faaliyet gösteren açık hava sinemalarını ve 1950 sonrası Demokrat Parti politikalarıyla hızlanan kentsel dönüşümün sanat mirasına somut etkilerini inceleyen bir araştırma.



Bengü Kurtege Sefer, “Türkiye de Kırsal Sınıf Mücadelelerinin Mekansal Okuması: 1960 lı Yıllarda Ege Köylerinde Toprak İşgalleri, Siyaset ve Kadın ''

İzmir in Göllüce ve Atalan köylerinde, kırsal dönüşüm sürecinde topraksız köylü kadınlar, ağalar, siyasetçiler, devrimciler ve jandarma arasındaki ittifaklar ve çatışma ilişkileri temelinde, kadınların bu güç yapılarını nasıl şekillendirdiğine yönelik bir araştırma.



SALT Araştırma Dr. Mehmet Bozdoğan Fonu 2017 Projeleri:



Nihal Koparan, “Türkiye de Akademilerde Canlı Modellerin Tarihi ve Nü Modelliğin İcrası ''

1950 lerden itibaren Türkiye de canlı modelliğin gelişimi ve modernleşme süreci ile cinsiyet rejiminde konumunun yanı sıra, bu deneyimde modellerin öznelliği ve çıplaklıkla ilişkilerini tarihsel ve güncel verilerle irdeleyen bir araştırma.



Ecem Sarıçayır, “Şehir Mekanında Askerî Alanlar Üzerinden İstanbul u Anlamak ''

İstanbul daki askerî alanların yerleri, mekansal iz ve kurguları, şehirle olan bağları ve mimarlık ile şehircilik bağlamında konumlarına çeşitli tarihî, toplumsal ve politik olaylar paralelinde odaklanan bir araştırma.



Fotoğraf: Mustafa Hazneci