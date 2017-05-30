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4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması'na çağrı

Bodrum Klasik Müzik Derneğinin, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali bünyesinde iki yılda bir düzenlediği Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması, 15 – 19 Ağustos tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştirilecek.

21 Nisan 2017 Cuma - Cumhuriyet tarihimizin en önemli bestecilerinde biri olan Ahmed Adnan Saygun adına düzenlenen ilk yarışma olma özelliğine sahip olan etkinliğe yurt içinden ve dışından tüm yetenekli gençler davet ediliyor. Sanat danışmanlığını Piyanist Gülsin Onay'ın ve sanat yönetmenliğini Piyanist Eren Levendoğlu'nun üstlendiği yarışmanın amacı genç piyanistleri Saygun'un eşsiz dünyasıyla yakınlaştırmak ve Saygun'un müziğini gençlerle yaşatmak.

Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan yarışma 2 sınıftan oluşacak. 18 yaş üstü yarışmacılar A sınıfında yer alırken; 18 yaş altı gençler ise B sınıfında hünerlerini sergileyecek. Yarışmaya son başvuru tarihinin 30 Mayıs 2017 Salı günü olduğu açıklanırken yarışmacılar konuyla ilgi detaylı bilgi ve kayıt formuna http://www.gumuslukfestival.org/yarisma adresinden ulaşabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar ise başvuru formunu doldurarak sayguncompetition@gmail.com adresine gönderebilecek. Yarışma jürisi ise şu isimlerden oluşacak: Fransa'dan Jean-François Heisser; Küba'dan Mauricio Vallina; Rusya'dan Ilya Itin ve ülkemizden Gülsin Onay ve İbrahim Yazıcı.

Ödüller
A sınıfında birincilik ödülüne layık görülen yarışmacı, 5.000 TL ile ödüllendirilirken, bir sonraki yılın Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali konser programında yer almaya da hak kazanacak. Yarışmanın A sınıfı ikincisi, 3.000 TL; üçüncüsü ise 2.000 TL ile onurlandırılacak. B sınıfında dereceye girecek olan yarışmacılardan birinciye 3.000 TL para ödülünün yanı sıra 2018 yılı Gümüşlük Festival Akademisinden masterclass bursu verilecek. Yarışmanın B sınıfı ikincisi 2.000 TL; üçüncüsü ise 1.000 TL ile ödüllendirilecek.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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4. AHMED ADNAN SAYGUN PİYANO YARIŞMASI'NA ÇAĞRI
          
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