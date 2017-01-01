Ünlü Kaputaş Plajındaki beton yapılaşma yargıya taşındı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda Kaş Belediyesi'nin yaptığı ve izinsiz olduğu öne sürülen inşaat hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yusuf Yavuz

Kaynak: turizmhaberleri.com

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile bazı vatandaşlar, Belediye Başkanı Halil Kocaer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Koruma Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumlara da olayla ilgili şikayet başvuruları yapıldı.1. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altında bulunan Kaputaş'a, iki yıl önce Kaş Belediyesi tarafından iş makineleri indirilerek doğal doku bozularak, günübirlik kullanım amacına uygun çeşitli yapılar inşa edilmişti.BİLİRKİŞİLER TAHRİBATI BELGELEDİAncak Kaş Belediyesi'nin uygulamalarında, koruma kurulunun verdiği iznin dışına çıkıldığı gerekçesiyle çalışma yargıya taşındı. Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişiler, alanın tahrip edildiğini ve peyzaj onarım planıyla Kaputaş Plajı'nın iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin raporu mahkemeye sundu.BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUKaşlı sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar Kaputaş Plajı'nda yaratılan tahribatın iyileştirilmesini beklerken Kaş Belediyesi ise bir kez daha alanda inşaat çalışması başlatarak tepkilere neden oldu. Karayolundan merdivenle inilen Kaputaş Plajında kafeterya ve diğer ünitelerin bulunduğu bölüme demir ve beton kullanarak yeni bir merdiven ve geçit inşa etmeye başlayan Kaş Belediyesi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.KANUNA GÖRE YAPILANLAR SUÇKaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile 11 vatandaşın yaptığı suç duyurusunda, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun plajda yapılmak istenen tahta köprü ve yürüyüş yoluna izin vermediği kaydedilerek, şöyle denildi:“Kaputaş plajında şu anda yapılmakta olan işler, iznin dışına çıkıldığını göstermektedir. Çünkü 1. Derece SİT alanına ve kıyıya ne surette olursa olsun beton dökülemez. Çelik ya da demir yapı yapılamaz. Verilen iznin dışına çıkılamaz, kıyı bozulamaz. 2863 sayılı kanuna göre bunlar suçtur. Nisan 2017 itibariyle çekilen resimlerden de anlaşılacağı gibi, plajda kafeterya olacak şekilde geniş bir büfe alanına yer verilmiş, ne işlev göreceği bilinmeyen çelik ya da demirden bir konstrüksiyon konulmuş, ayakları ise dikkat çekici büyüklükte yapılan betona gömülmüştür.“BAŞKAN KOCAER HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMASI İSTENDİKaş Belediyesi'nin uygulamasında, kültürel ve doğal varlıkların korunmasıyla ilgili düzenlemeleri içeren 2863 sayılı kanunun ihlal edildiği kaydedilen suç duyurusunda, “Yetkili konumda olan Kaş Belediye Başkanlığı'nı temsil eden Başkan Halil Kocaer hakkında bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu hale gelmiştir“ ifadelerine yer verilerek, Belediye Başkanı Kocaer hakkında kamu davası açılması talep edildi.