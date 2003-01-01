Türkiye Unesco Yürütme Kurulu'na aday

Kasım 2017'de yapılacak 39. genel konferansta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye'nin aday olduğunu belirten Bakan Nabi Avcı; Türkiye'nin tecrübesi le bu kurula güç katacağını söyledi.

22 Nisan 2017 Cumartesi - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından, Belek'te düzenlenen 'Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Miras' temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı.



Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında var olan iş birliği imkanlarını daha da geliştirmek, yeni iş birliği alanları yaratmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Avcı; UNESCO'nun karar alma mekanizmalarındaki katılımcı ve her ülkenin eşit temsiline dayanan yapısının,bu iş birliklerini daha anlamlı hale getirdiğine dikkati çekti.



Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son olarak 2014 yılında gerçekleşen Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı'nın, katılımcıların katkı, görüş ve önerileriyle son derece başarılı sonuçlandığını hatırlatan Bakan Avcı, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında deneyim paylaşımına yönelik bu tür toplantıların sürdürülmesi kararı alındığını vurguladı.



Bu karar çerçevesinde kapsamı biraz daha genişleterek, 1972 ve 2003 sözleşmeleriyle ilgili iş birliği imkanlarını ele almanın daha yararlı sonuçlar doğuracağını düşündüklerini belirten Nabi Avcı, şöyle devam etti:



'Türkiye 2016 yılında Dünya Miras Komitesi Başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendi. 2016-2017 yıllarında da Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinin Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Afrika ülkelerine gelince gerek Dünya Miras Komitesi gerekse Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetler Arası Komitesinde çok önemli rol ve görevler üstlenmeye devam etmektedirler.'



'Türkiye ve Afrika'nın Güçlü Deneyimleri Var'



Bakan Nabi Avcı, 2010 yılında Kenya'nın, 2016 yılında ise Etiyopya'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesine başarılı bir ev sahipliği yaptığına değindi. Gerek Türkiye'nin gerekse Afrika ülkelerinin UNESCO çalışmalarında çok güçlü birikimleri ve deneyimleri olduğunun altını çizen Nabi Avcı, 'Bu birikim ve deneyimlerimizi 1972 ve 2003 sözleşmelerinden başlayarak UNESCO'nun bütün sektör ve programlara yaymak ve iş birliği imkanlarını daha da artırmak istiyoruz. Bunun mekanizmalarının nasıl oluşacağına ve hangi program ve alanları kapsayacağına hep birlikte karar vereceğiz.' dedi.



Herkes İçin Eğitim, Kardeş Okullar Ağı, Öğrenen Şehirler, Jeopark, Yaratıcı Şehirler Ağı ve Dünya Belleği gibi pek çok sözleşme ve programın, iş birliği imkan ve fırsatları sunduğunu ifade eden Bakan Avcı, 'Bu ve diğer konularda alınacak tavsiye kararları ve öneriler doğrultusunda daha güçlü ve verimli bir iş birliği zemini oluşacağına inanıyorum. Kasım 2017'de yapılacak 39. genel konferansta UNESCO Yürütme Kurulu'na Türkiye olarak adayız. Türkiye'nin tecrübesi ile bu kurula güç katacağına inanıyor, desteklerinizi bekliyoruz.' diye konuştu.













