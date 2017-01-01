Kilia İdolünün iadesi için yasal girişim başlatıldı

Türkiye'den kaçırılan 6 bin yıllık Kilia idolünün 25 Nisan'da New York'ta bir müzayedede satılacağını belirten Bakan Avcı “gerekli yasal girişimlerde bulunduk.. Kilia İdolünü Türkiye'ye geri getireceğiz“ dedi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından, Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen, “Doğal, Kültürel ve Somut Olmayan Miras“ temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Avcı başkanlığındaki oturumlarla devam ediyor.TOPLANTININ ANA KONUSU ÜLKELER ARASI KAÇIRILAN TARİHİ ESERLER..Toplantıya katılan 37 Afrika ülkesinden UNESCO milli komisyon genel sekreterleri, öneri ve sorunları dile getirdi. Benin UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Fassinou Allagbada'nın, Fransızlar tarafından, kendi ülkelerinden çalınan tarihi eserlerin geri alınması konusunda çok uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, bu konuda destek beklediklerini ifade etti.KİLİA İDOLÜ 25 NİSAN'DA NEW YORK'TA BİR MÜZAYEDEDE SATILACAK...Ülkelerden kaçırılan tarihi ve kültürel eserlerin iadesinin pek çok ülkenin ortak sorunu olduğunu belirten Bakan Avcı, şunları kaydetti: “Benzer sorunlarla biz de karşılaşıyoruz. 25 Nisan'da New York'ta bir müzayede yapılacak. Ülkemizden götürülmüş Kilia tipi bir idol satışa sunulacak. Biz gerekli yasal girişimlerde bulunuyoruz ama bu yasal girişimler maalesef çok uzun zaman alabiliyor. Daha da çok teknik, hukuk bilgisi ve mücadele süreci gerektiriyor. başarılı olduğumuz örnekler de var. Geçtiğimiz ay hukuki mücadele sonunda Türkiye'den götürülmüş Perge kökenli Heracles lahdinin İsviçre'den ülkemize iadesi kararını aldık. Önümüzdeki günlerde onu ülkemize getireceğiz“ dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Geçmişte özellikle çok büyük tarihi eserlerimiz yerlerinden sökülerek, metropolitan ülkelerde sergileniyor. Bunların çalıntı olduğu biline biline müzayedelerde müzayede, sergi konusu oluyor. Bu gerçekten insanlık adına utanç verici bir tutumdur. Hepimizin bu utanç verici tutumla mücadelede iş birliğine ihtiyacımız var.“ dedi.1970 sözleşmesini anlatan Bakan Avcı, kültür varlıklarının ithalinde, ihracında, mülkiyet transferinde, sahipliğinde ve kaçakçılığın önlenmesinde alınacak tedbirle ilgili sözleşme olduğunu belirtti. “Ne yazık ki bu sözleşme üye ülkelerde, hukuki bir ceza soruşturması yürütülmesini sağlayan bir yaptırım gücüne sahip değil. Yani ceza soruşturmasına tabi olmuyor bunları yapanlar.“ diyen Nabi Avcı, şöyle konuştu:TARİHİ ESERLERİN ÜLKESİNE İADESİ HERKESİN SORUNU..“Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir mücadele söz konusudur. Özellikle Irak'taki ve Suriye'deki savaş koşullarından veya yasal otoritenin ortadan kalmasından kaynaklanan ve gittikçe artan eski eser kaçakçılığıyla mücadele konusunda Türkiye örnek bir tavır sergiliyor. Bütün gümrüklerimize Irak'tan veya Suriye'den bölgeden kaçırılabilecek tarihi eserlerle ilgili bilgiler içeren kataloglar hazırladık. Gümrük çalışanlarımızın tarihi eser kaçakçılığı konusunda daha duyarlı olmaları, bu konularda yetkin gözlemlerde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama Avrupa'da ve Amerika'da, metropolitan ülkeler, maalesef ülkelerimizin ve ülkemizin tarihi eserleri konusunda bu haklı taleplerine yeterince duyarlı davranmıyorlar. Bu konuda sağlam bir iş birliği oluşturmamız gerekiyor.“ dedi.Tarihi eserlerin kaçırılmasının sadece belirli ülkelerin değil, herkesin sorunu olduğunu vurgulayan Bakan Nabi Avcı, Türkiye'nin doğudan batıya kuzeyden güneye açık hava müzesi olduğunu vurguladı.Türkiye olarak bu konudaki birikimleri, yaşadıkları deneyimleri, başarılı oldukları hukuki mücadelelerin sürecini paylaşacaklarını ve yasa dışı girişimlerle daha etkin şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Avcı, kültürel mirasın muhafazası, ekonomik katkıları artırması, turizm konusu başta olmak üzere her alanda Türkiye'nin iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.AFRİKA'DA 39 BÜYÜKELÇİLİKTürkiye'nin son 5 yılda Afrika'daki 12 büyükelçilik sayısını 39'a çıkardığını vurgulayan Bakan Avcı, Afrika ülkelerinin de Türkiye'deki büyükelçiliklerinin sayısının 33'e ulaştığını, bunun ülkeler arasındaki ilişkilere büyük potansiyel vaat ettiğini gösterdiğini belirtti. Avcı, iş birliği önerilerinin bu potansiyelin doğrulanması anlamına geldiğini, birlikte güzel işler yapabileceklerini kanıtlayan öneriler geldiğini anlattı.Üzerinde çok durulan, dünya miras listesine girecek eserlerin envanterinin oluşturulması, belgelenmesi, dijitalleştirilmesi, yayınlanması ve kabulü sürecinde yapılacak çalışmalara değinen Nabi Avcı, Türkiye'nin UNESCO Milli Komisyonunun iyi bir birikim oluşturduğunu söyledi.Bakan Nabi Avcı, pek çok ülkenin değerli kültür varlıklarına sahip olmasına rağmen adaylık dosyalarının hazırlık sürecinde yeterince eğitimli uzman olmadığı için bu eserlerini dünya miras listesine kaydettiremediğini dile getirdi. Türkiye'nin de geçmişte buna benzer sıkıntılar yaşadığını ifade eden Avcı, sadece dosyalardaki teknik eksikler nedeniyle bazı eserlerin dünya miras listesine girişinin geciktiğini ve bunun ortak bir sorun olduğunu anlattı.