İzmir 30 Nisan'a kadar kitap kokacak

TÜYAP tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 22. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark Fuar Alanı'nda açıldı. Kitapseverler ilk günden itibaren fuar alanına koştu..

Kaynak: turizmhaberleri.com

- 30 Nisan'a kadar açık kalacak fuar, bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşiyor ve yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. İzmirliler ise daha ilk günden fuara büyük ilgi gösterdi.Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kitap Fuarı'nın İzmir'le özdeşleşen çok önemli bir etkinlik olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Böyle zamanlarda dertlerden kurtulmanın, kendinizi motive etmenin, mücadele azminizi artırmanın iki yolu var: Biri kitap okumak, diğeri çok çalışmak. Ben 13 senedir böyle yapıyorum. Herkese en sıkıntılı, en umutsuz günlerinde kitap okumayı öneriyorum.“Fuarı düzenleyen TÜYAP'ın Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise İzmir'in önemli bir fuar kenti haline geldiğini belirterek, yeni ihtisas fuarlarının müjdesini verdi.