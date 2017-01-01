İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu dostu yeni uygulamalar

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların yaz yoğunluğundan daha az etkilenmelerini sağlamak için yolcu dostu yeni uygulamalar devreye giriyor.