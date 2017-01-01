İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu dostu yeni uygulamalar
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların yaz yoğunluğundan daha az etkilenmelerini sağlamak için yolcu dostu yeni uygulamalar devreye giriyor.
21 Haziran 2017 Çarşamba
- İç hatlar uçuşlarında fast track (hızlı geçiş) hizmetini satın alarak kullanan yolcular, bu geçişlerini artık iç hatlar giden yolcu asma katında bulunan özel geçiş noktasından yapacaklar. Asma katta yeni hizmete geçecek olan bu noktayı kullanan misafirler, böylece satın almış oldukları hızlı geçiş ayrıcalığından daha da avantajlı bir şekilde faydalanacaklar.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan tüm check-in kontuarlarının daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalarına olanak sağlayan sinyalizasyon uygulaması da hizmete girdi. Buna göre iç ve dış hatlarda check-in işlemini yapmak için kontuar önlerinde sırada bekleyen misafirler, kontuar üzerinde yanan yeşil ya da kırmızı ışığa göre hangi kontuarın uygun olup olmadığını görebilecek. Böylece kontuar önlerinde yığılmalar ortadan kalkarak, sistemin daha hızlı hareket etmesi sağlanacak.
Kaynak: turizmhaberleri.com