Türk Gezgin Grubu Kuzey Kutbu'na bayrağı dikti

FEST Travel Türk turizminde bir ilkin daha öncüsü oldu. Faruk Pekin liderliğindeki ilk Türk gezgin grubu Kuzey Kutbu'nda 90 Derece'ye bayrak dikti.

- Gezginlerin hayalini uzun süredir süsleyen bir keşif FEST Travel ile nihayet gerçeğe dönüştü. Uzun süreli bir planlama aşamasının ardından 14 Haziran'da, Faruk Pekin'in liderliğindeki 7 kişilik gezgin grubu, Kuzey Kutbu'na kendilerini götürecek, dünyanın en büyük nükleer buzkıranlarından “Zaferin 50. Yılı '' na binmek üzere, önce Moskova'ya, oradan da Rusya'nın kuzey limanlarından Murmansk'a doğru yola çıktı.Barents Denizi'nin ve Franz Josef Toprakları'nın aşılmasının ardından gezginler dünyanın en üst noktasına, Kuzey Kutbu'na ulaştılar.Kutup kaşiflerinin yüzyıllardır süren heyecan dolu macerasına ortak olan FEST Gezginleri, meridyenlerin tek bir noktaya dönüştüğü yere bayrak dikti. Kutup ayıları, balinalar, foklar, morslar, kutup kuşları bu yolculukta onlara eşlik etti.FEST Gezginleri, bu unutulmaz anın coşkusunu ve sevincini, uydu telefonu aracılığıyla aileleriyle paylaştı.Gezginlerin doğa serüveni jeologların, ornitologların, deniz biyologlarının ve buzul uzmanlarının verdikleri seminerlerle tam bir elektronik detoks ortamında devam ediyor.