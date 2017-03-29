Booking.com davasında kritik görüşme 22 Haziran'da

TÜRSAB tarafından seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle açılan davada Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com ile ilgili kritik görüşme 22 Haziran'da yapılacak. Nilgün ATAR