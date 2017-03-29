Booking.com davasında kritik görüşme 22 Haziran'da
TÜRSAB tarafından seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle açılan davada Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com ile ilgili kritik görüşme 22 Haziran'da yapılacak. Nilgün ATAR
21 Haziran 2017 Çarşamba
- NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com
TÜRSAB'ın 2015 yılında başlattığı hukuk mücadelesinde son gelinen noktada başta otelciler olmak üzere gözler 22 Haziran'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile booking.com
yetkililerinin gerçekleştirileceği görüşmeye çevrildi. TÜRSAB heyeti bu önemli görüşme öncesi bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye makamında ziyaret ederek booking.com
konusunu görüştü. BOOKİNG DAVASI 2015 YILINDAN BERİ SÜRÜYOR..
11 Ocak.2017 tarihinde Rekabet Kurumu seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Booking com'a 2.543.992,85 TL idari para cezası verilmişti. 29 Mart 2017 tarihinde ise booking.com
'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı çıktı. Karar ile ilgili otelcilerden yükselen şikayetler üzerine harekete geçen TÜROB; 6 Nisan 2017 tarihinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurarak, Booking.com
davasına müdahil oldular. Ancak TÜROB'un söz konusu karara itiraz başvurusu İstanbul 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Aynı şekilde booking.com
'un söz konusu karara itirazı da... BOOKING.COM'A ŞARTLI YEŞİL IŞIK....!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi davanın başlangıcından beri çözüm noktasında görüşmeler yapıldığı yönünde açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci'nin bugün yaptığı açıklama ise booking.com
'a yeşil ışık gösterildiğini işaret eder nitelikte. Temurci, AA'ya yaptığı açıklamada; “Booking.com
'un faaliyetlerine tekrar devam etmesi bekleniyor“ ifadelerine yer verdi. Ancak teknik, mali konular ve vergisel belirli düzenlemeler şartına vurgu yapıldı. Booking.com,
bunları yerine getirir ise faaliyetlerine Türkiye'de devam edebilecek. BAKAN ZEYBEKÇİ'YE TÜRSAB ZİYARETİ..
Kritik görüşme öncesi TÜRSAB'da boş durmadı. Bugün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Genel Sekreter Çetin Gürcün ve Orta Anadolu BYK Başkanı C. Engin Şahin'in katıldığı ziyaretin ana başlığı elbette booking.com oldu. İkinci başlık ise Turizm İhracatçıları Meclisi kurulmasına ilişkin son gelişmelerdi.
Şimdi turizmciler merakla 22 Haziran'da Bakan Zeybekçi'nin booking.com yetkilileri ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuçları bekliyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com