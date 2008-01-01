9. Türk Halk Kültürü Kongresi Kasım'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 1975 yılında başlatılan Türk Halk Kültürü Kongrelerinin dokuzuncusu Kasım 2017'de gerçekleştirilecek.

22 Haziran 2017 Perşembe - Kültür ve Turizm Bakanlığının, Türk halk kültürü ürünlerinin araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve çeşitli bilimsel faaliyetler aracılığıyla değerlendirilmesi adına yürüttüğü çalışmaların en önemlilerinden biri olan “Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi '' nin dokuzuncusu Kasım ayında yapılacak.

Ulusal ve uluslararası sosyal bilimler camiasında önemli bir yeri olan Türk Halk Kültürü Kongresi, halk kültürü alanında yaşanan son gelişmeler ile araştırmalara dair verileri bir arada tartışmaya olanak sağlanacak.

İlki 1975 yılında yapılan ve 1981 yılından itibaren bir takvime bağlanarak, beş yılda bir düzenlenmeye başlanan ve bu anlamda geleneksel hale gelen Kongrelerin sekizincisi 2011 yılında İzmir'de gerçekleştirilmişti.

Düzenlenen sekizinci Kongreye aralarında Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Çin, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Romanya ve Rusya'nın yer aldığı 15 ülkeden 308 başvuru olmuş, yapılan değerlendirme sonucunda 232 bildiri kabul edilmiş, Kongrede, 7 ana başlık 42 oturumda toplam 180 bildiri sunulmuştu.

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nde şu altı ana bölümlerde bildiriler sunulacak:

1. Genel Konular

2. Halk Edebiyatı

3. Müzik, Oyun ve Eğlence

4. Gelenek Görenek ve İnançlar

5. Maddi Kültür

6. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması

Kongreye katılmak isteyenler, Türkçe veya İngilizce en az 250 en fazla 500 kelimelik özetleri ile 10 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında aragem.kultur.gov.tr adresinden başvurularını yapacak.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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9. TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ KASIM'DA
          
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