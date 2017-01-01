ABD: Çin ile ticaret savaşı istemiyoruz

9. Çin-ABD Sanayi ve Ticaret Yöneticileri ve Eski Üst Düzey Yetkililer Diyalogu dün Beijing'de sona erdi. Toplantıda Çin ve ABD'nin Somut Ticaret İşbirliği Vurgusu öne çıktı.