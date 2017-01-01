ABD: Çin ile ticaret savaşı istemiyoruz
9. Çin-ABD Sanayi ve Ticaret Yöneticileri ve Eski Üst Düzey Yetkililer Diyalogu dün Beijing'de sona erdi. Toplantıda Çin ve ABD'nin Somut Ticaret İşbirliği Vurgusu öne çıktı.
22 Haziran 2017 Perşembe
- Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Çin ve ABD arasında yüz günlük ekonomik işbirliği planından mümkün olduğunca erken sonuç elde edilmesi, ticaret ve yatırımın önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve somut ticaret işbirliğinin yoğunlaştırılması için etkin çaba harcanması gerektiği belirtildi.
Toplantıya Çin ve ABD'nin sanayi ve ticaret çevrelerinden yöneticiler, eski üst düzey hükümet yetkilileri, uzmanlar ve akademisyenlerden 34 temsilci katıldı. Temsilciler, iki ülkenin devlet başkanlarının Florida'da Mar-a-Lago çiftçiliğinde görüşmesinin ardından, ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirebilecek yeni rotaların belirlenmesine dair diyalog yolunun açıldığı konusunda hemfikir. Bununla birlikte katılımcılar, toplantı süresince '100 günlük program', altyapı tesisleri inşası, karşılıklı yatırım, endüstriyel işbirliği ve dijital ekonomi gibi konularda görüş alışverişinde bulundular.
Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı Zhang Xiaoqiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'un nisan ayında gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşme sayesinde dostluklarını da pekiştirdiklerini, böylece iki ülke arasındaki işbirliğinin de istikrarlı bir döneme girdiğini kaydetti. Zhang Xiaoqiang bu konuda şunları söyledi:
'Mar-a-Lago'daki görüşme, önemli ve iyi bir başlangıç. Yüz günlük plan da iyi bir adım, ancak bunlar yetmiyor. Yüz günlük programın süresi 16 Temmuz'da dolacak. İki taraf, şu anda hem yüz günlük programdan verimli sonuçlar elde edilmesini, hem de önümüzdeki bir yıla yönelik ticari işbirliğimizin somutlaştırılarak hayata geçirilmesini müzakere ediyor.'
ABD'li işletmeler: Çin ile ticaret savaşı istemiyoruz
Diyalog toplantısına katılan temsilciler, Çin ve ABD'nin ticaret ve ekonomi alanlarında birbirlerini tamamladıklarına işaret ederek, işbirliğini artırmanın iki tarafa fayda getireceği gibi, küresel ekonominin istikrarlı büyümesine elverişli bir zemin de hazırlayacağını savundular. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu konuda şunları kaydetti:
'İki ülke arasında ticaret savaşı görmek istemiyoruz. Çünkü bu, iki ülkenin çıkarlarına uymuyor. Mevcut ticari sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırız. Diyalog olmasa bile sorunları çözebilecek başka araçlarımız var. Biz, Çin piyasasından daha fazla pay almak istiyoruz.'
Toplantının bitiminde bir ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Çin ve ABD'nin ortak kazanca dayalı ticari ve ekonomik işbirliğini pekiştirmeleri, böylece iki ülkenin işletmeleriyle halklarına yarar getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Zhang Xiaoqiang konuya ilişkin görüşlerini şöyle ifade etti:
'ABD'nin iş dünyası, Kuşak ve Yol inisiyatifine aktif şekilde katılmaya ve Çin ile üçüncü taraf piyasasını geliştirmeye hazır. Çinli işletmeler de buna olumlu bakıyor. ABD Ticaret Odası ile sanayi ve ticaret yöneticileri, önümüzdeki günlerde ABD hükümetinin Kuşak ve Yol inşasına ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'na katılma konusunda daha olumlu bir tavır sergilemesi önerisinde bulunacaklar. '
Kaynak: turizmhaerleri.com