Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 24 Temmuz–4 Eylül tarihlerinde 3 ayrı konsepte müzikseverlerle buluşuyor. İşte festivalin yıldızlar programı

- Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından DenizBank ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 25 asırlık tarihi Koyunbaba Antik Taş Ocağında düzenleniyor24 Temmuz – 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 3 ayrı konsepte düzenlenecek. Klasik konserler bölümünün sponsorluğunu Bosch üstlenirken, son iki yıldır festival bünyesinde Gümüşlük sahilinde gerçekleşen “Suda Caz '' ve “Kumda Gitar '' konserlerinin sponsorluğunu bu yıl Uludağ Premium üstleniyor.Festival yıldızları konuk edecekPiyanist Gülsin Onay ın sanat danışmanlığını, Piyanist Eren Levendoğlu nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı DenizBank ana sponsorluğundaki 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında bu yıl ülkemizin yanı sıra Brezilya, Norveç, İtalya, Fransa, Küba, Rusya ve Güney Afrika dan gelecek müzisyen konuklar, 6 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde 15 ana konser verecek.Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü konukları ağırlayacak festivalin yabancısı olmayan sempatik Fransız kemancı Gilles Apap a Liba Laboratuarları A.Ş. desteğiyle gerçekleştireceği açılış konserinde akordeon ustası Myriam Lafar eşlik edecek.Festivalin yaratıcısı Piyanist Eren Levendoğlu, viyolonselci Dilbağ Tokay la antik taş ocağında sahne alırken; yine aynı sahnede Begoa Ensemble, Rus piyanist Ilya Itin, İtalyan piyanist Romano Pallotini, Kübalı piyanist Mauricio Vallina, Brezilyalı piyano virtüözü Egberto Gismonti ve flütçüler Bülent Evcil – Raffaele Trevisani performans sergileyecek. Festival kapanışı Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ın konseri ile sona erecek.Gümüşlük sahilinde gerçekleşen Uludağ Premium sponsorluğundaki caz konserleri ve gitar resitalleri Suda Caz konserleri kapsamında Norveçli caz sanatçısı Tord Gustavssen ile başlayacak ve Emin Fındıkoğlu Trio ile Alp Ersönmez 'Yazısız feat Erik Truffaz gibi gruplarla sürecek.Kumda Gitar konserleri ise Erdem Sökmen & Hasan Meten ikilisi ile başlayacak. Ardından piyanodaki virtüözlüğünü gitarına da yansıtan ünlü Brezilyalı sanatçı Egberto Gismonti ve festivalin önceki yıllarda da konuğu olan Güney Afrikalı gitarist Derek Gripper, birer konser verecekler.Genç piyanistler Ahmed Adnan Saygun için yarışacakCumhuriyet tarihimizin en önemli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun adına düzenlenen yarışma bu yıl da büyük ustaya saygı duruşu niteliğinde gerçekleşecek. Bestecinin adını yaşatmak, gelecek nesillere müziğini aktarmak ve onu dünyaya duyurmayı amaçlayan; 2 yılda bir hayata geçirilen yarışmanın 4. sü, 15 – 19 Ağustos tarihleri arasında festival merkezindeki Toprak Ev de düzenlenecek.Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Yarışma kapsamında Notre Dame de Sion, Uluslararası Piyano Yarışması ile ortak gerçekleşecek proje ile 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması birincisi İstanbul Orchestra'Sion la bir konser verecek. Aynı şekilde Notre Dame de Sion, Uluslararası Piyano Yarışması birincisi de Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında bir konser vermeye hak kazanacak.5 dalda masterclass düzenlenecekFestival süresince her gün aralıksız devam edecek olan 5 masterclass programına bu yıl 100 civarında öğrencinin katılımı bekleniyor. 24 – 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek keman masterclassına Gilles Apap eğitmen olarak katılırken, 25 Temmuz – 01 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek viyolonsel masterclassını viyolonsel sanatçımız Dilbağ Tokay verecek.15 – 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan piyano masterclassına devlet sanatçımız Gülsin Onay, Rus piyanist Ilya Itin, İtalyan piyanist Romano Pallotini ve Kübalı piyanist Mauricio Vallina katılacak. 26 - 31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek flüt masterclassına Bülent Evcil ve İtalyan sanatçı Raffaele Trevisani katılırken, eş zamanlı yapılacak gitar masterclassına G. Afrikalı gitarist Derek Gripper, ülkemizden Erdem Sökmen ve Brezilyalı virtüöz Egberto Gismomti eğitmen olarak katılacak.THY, Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların da destek verdiği festival kapsamında Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde düzenlenecek Kumda Gitar, Suda Caz ve GFA konserlerinin başlama saati 20:30; Antik Taş Ocağında gerçekleşecek Taşta Klasik konserlerinin başlama saati ise 21:15. Biletler, Festival Merkezi, Gümüşlük sahili ve Biletix'den temin edilebilir.26 Temmuz – Gilles Apap - Keman & Myriam Lafar -Akordeon (Fransa) - Taş Ocağı28 Temmuz – GFA Keman Konseri - Toprak Ev29 Temmuz – Dilbağ Tokay - Viyolonsel & Eren Levendoğlu – Piyano (Türkiye) - Taş Ocağı31 Temmuz – Viyolonsel GFA Konseri - Toprak Ev1 Ağustos – Tord Gustavssen (Norveç) - Festival merkezi, sahil4 Ağustos – Begoa Ensemble (Türkiye) - Taş Ocağı8 Ağustos – Emin Fındıkoğlu Trio – Festival merkezi, sahil11 Ağustos – Alp Ersönmez 'Yazısız feat Erik Truffaz – Festival merkezi, sahil15 – 19 Ağustos – 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması - Toprak Ev18 Ağustos – Ilya Itin – Piyano (Rusya) - Taş Ocağı20 Ağustos – GFA Piyano Konseri - Toprak Ev22 Ağustos - Romano Pallotini – Piyano (İtalya) - Taş Ocağı24 Ağustos - Mauricio Vallina (Küba) - Taş Ocağı25 Ağustos - GFA Piyano Konseri - Toprak Ev26 Ağustos – Erdem Sökmen & Hasan Meten – Gitar Duo (Türkiye) - Toprak Ev27 Ağustos - Egberto Gismonti – Gitar (Brezilya) Toprak Ev28 Ağustos - Ebgerto Gismonti – Piyano (Brezilya) Taş Ocağı30 Ağustos - Derek Gripper - Gitar (Güney Afrika) Toprak Ev31 Ağustos – GFA Flüt Konseri - Toprak Ev1 Eylül – Bülent Evcil (Türkiye) & Raffaele Trevisani (İtalya) – Flüt Duo - Taş Ocağı04 Eylül - Gülsin Onay – Piyano (Türkiye) - Taş Ocağı