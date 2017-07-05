Salomon Cappadocia Running Camp 6 Temmuz'da

Salomon Kapadokya Ultra-Trail® yarışına hazırlık amacıyla düzenlenen yarış öncesi hazırlık kampı “Salomon Cappadocia Running Camp” 6-9 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya'da gerçekleşecek.

22 Haziran 2017 Perşembe - Kapadokya da 2014 yılından bu yana düzenlenen ve dördüncü yılında Ultra-Trail® World Tour (UTWT) 2017 takviminde yer alan 22 yarıştan biri olma başarısı gösteren Salomon Kapadokya Ultra-Trail® yarışı, 21-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Yarış öncesi hazırlık kampı “Salomon Cappadocia Running Camp '' 6-9 Temmuz tarihlerinde Kapadokya da düzenleniyor.

2016 Ultra-Trail Dünya Şampiyonu Litvanyalı atlet Gediminas Grinius önderliğinde 30 kişilik sınırlı katılımla düzenlenecek koşu kampına katılanlar, Ekim ayındaki Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışı öncesi Gediminas Grinius un deneyimleri ve tecrübelerinden faydalanabilecekler.

Gediminas Grinius, dünyanın en zor 10 ultra maraton yarışından biri olarak görülen Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) e ilk kez katıldığı 2014 senesinde elde ettiği 5 incilik ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yine aynı sene İtalya da koşulan Lavaredo Ultra Trail de 3 üncü, Fransız adası Reunion da koşulan Grand Raid Reunion yarışında ise 4 üncü olarak performansını tüm dünyaya kanıtladı. Geçtiğimiz sene, kariyerindeki en iyi senelerden birini geçiren Gediminas Grinius, 2016 sezonunu 'Ultra-Trail® World Tour Şampiyonu olarak tamamladı.

Dünyada Ultra Trail sporunun en önemli destekçisi Salomon ile Argeus Events tarafından düzenlenecek olan “Salomon Cappadocia Running Camp '' programında eğitimler ve antrenmanlar yer alacak. Her seviyedeki koşuculara açık olacak kampta; mental kuvvet, Ultra-Trail koşuları için hazırlık süreci, yarış günü planlaması, beslenme üzerine teorik sunumlar, Salomon Cappadocia Ultra-Trail® 110K parkurunun 4 ayrı bölümünde gece ve gündüz antrenmanları yapılacak. Salomon Türkiye takımı sporcusu ve Ultra-Trail konusunda Türkiye nin önde gelen atletlerinden Aykut Çelikbaş ın da deneyimlerini paylaşacağı kampa Instagram da düzenlenecek fotoğraf yarışmasını kazanan 1 kişi, Salomon Türkiye nin davetlisi olarak katılma şansını kazanacak. Kampa katılmak isteyenler info@argeus.com e-posta adresinden veya 0384 341 46 88 no.lu telefondan Argeus Events ile iletişime geçebilirler.

SALOMON CAPPADOCIA RUNNING CAMP PROGRAMI

5 Temmuz 2017
Gelişler, transfer ve Uçhisar - Kale Konak Cave Hotel e check-in

6 Temmuz 2017
09:00 – 11:00 Teorik sunum
12:00 – 13:30 Öğle yemeği
14:30 – 17:30 Salomon Cappadocia Ultra-Trail® Birinci sektör (25-30 km)
19:00 Akşam yemeği ve günün değerlendirmesi

7 Temmuz 2017
07:00 – 10:00 Salomon Cappadocia Ultra-Trail® İkinci sektör (25-30 km)
12:30 – 14:00 Öğle yemeği
14:30 – 16:00 Teorik sunum
18:00 Akşam yemeği ve günün değerlendirmesi

8 Temmuz 2017
07:00 – 10:00 Salomon Cappadocia Ultra-Trail® Üçüncü sektör (15-20 km)
12:30 – 14:00 Öğle yemeği
14:30 – 16:00 Teorik sunum
18:00 Akşam yemeği
22:00 – 24:00 Gece koşusu (10 km)

9 Temmuz 2017
10:00 – 11:00 Gediminas ile Soru & Cevap
11:30 – 12:00 Atıştırmalıklar
13:00 – 15:00 Salomon Cappadocia Ultra-Trail® Dördüncü sektör (25-30 km)
16:00 Mezuniyet töreni ardından otelden ayrılış ve havalimanına transfer

Hava ve zemin koşullarına bağlı olarak programdaki saatler değişiklik gösterebilir.



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SALOMON CAPPADOCİA RUNNİNG CAMP 6 TEMMUZ'DA
          
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