Urla'ya deniz seferleri Bayram'da başlıyor

Foça ve Mordoğan ile başlayan vapur seferlerine Urla' da eklendi. Urla seferlerini Ramazan Bayramı'nın ikinci günü başlıyor.

22 Haziran 2017 Perşembe - 'Deniz Ulaşımı Geliştirme Projesi' kapsamında Urla'da gemi seferlerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle, yanaşma yeri olarak bir yüzer iskele yaptı. Doğaya uyumlu ve bir yerden başka bir yere hareket edebilir özellikteki iskele, aynı zamanda 'İzmir'de bir ilk' özelliği taşıyor. Tuzla'da imal edilen ve tamamı çelik olan yüzer iskele, can ve mal güvenliğini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Türk Loydu klasında inşa edildi. Urla Pier adıyla faaliyet gösteren işletme ile İskele Migros binası arasındaki sokağın sahille birleştiği yerde konuşlanan yüzer iskele, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın izni alındı. Geminin son deneme seferinde bölgede denizaltında arkeolojik kazıların başkanlığını yapan ve bu seferlerin başlatılması konusunda emekleri olan Prof. Dr. Hayat Erkanal da çalışmaları izledi.



Çok büyük potansiyel



Büyükşehir Belediyesi Urla Şube Müdürü Yener Kırmızı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İZDENİZ yetkililerini karşılayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, modern gemilerle seferlerin başlayacağını ve Urla'nın bu seferlerden çok yararlanacağına inandığını söyledi. Yaz dönemlerinde bölgeye dinlence amaçlı gelecek İzmir halkının yanısıra Urla - İzmir arasında yolculuk yapan, başta çalışanlar, öğrenciler olmak üzere halkın ilgi göstereceğini söyleyen Uyar, 'Büyük bir isteğimiz, hayalimiz yerine geldi' dedi. Başkan Uyar, seferlere olan ilginin artması halinde hafta içinde de geminin gelebileceğini kaydetti.



Saatleri ve fiyatları



İzmir Konak iskelesinden Urla İskele Mahallesi'ndeki iskeleye yanaşacak olan yolcu vapuru yaklaşık 45-50 dakikada iki liman arasını kat edecek.

Öğrencinin 6 lira, öğretmenlerin 8 lira, tam biletin ise 10 lira olacağını açıklayan İZDENİZ yetkilileri seferlerin şu saatlerde gerçekleşeceğini söyledi:



Konak Kalkış: 09.00

Urla Kalkış: 10.15

Konak Kalkış : 17.00

Urla Kalkış : 19.00















