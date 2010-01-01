İnanç merkezine taş ocağı açacaklar!

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyünde açılması planlanan mermer ocağı köylüleri ayağa kaldırdı. Yüzde 95'i atık olan ve tonu 30 Dolardan başlayan fiyatlarla satılan doğal taş için inanç merkezleri bile delik deşik ediliyor.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyünde, orman ve tarım arazilerinden oluşan toplam 100 hektarlık alanda mermer ocağı ruhsatı verildi. Köy yerleşimine yaklaşık 900 metre mesafede açılması planlanan mermer ocağının, tarımsal üretime ve su kaynaklarına zarar vereceğini düşünen köylüler girişime tepki gösterdi. Anadolu Aleviliği için önemli inanç merkezlerinden biri olan Uluğbey, 16-17. Yüzyıllar arasında burada yaşamış olan Veli Baba Sultan'ın türbesine de ev sahipliği yapıyor. 2010 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke köyünde bulunan Abdal Musa türbesinin bulunduğu Dur Dağı'nda da mermer ocağı açılmış, Hindistan kökenli bir firmanın işlettiği ocak tepkilere neden olmuştu.Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyünde açılması planlanan mermer ocağı köylüleri ayağa kaldırdı. Bölgedeki sondaj çalışmaları sırasında mermer ocağından haberdar olan köylüler, çalışmayı yapan ilgililere köylerinde mermer ocağı açılmasını istemediklerini bildirdiler. Bununla da yetinmeyen köylüler, bir dilekçe ile ilgili kurumlara başvurarak üzüm bağlarıyla ünlü Uluğbey'de mermer ocağı açılmasını istemediklerini yetkililere ilettiler. Ancak İstanbul merkezli 'Özdönmezler İnşat Mimarlık San. Tic. Ltd Şti' adında özel bir firma tarafından işletilmesi planlanan mermer ocağı için yapılan başvuru dosyası, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 'uygun' bulunarak projeyle ilgili ÇED sürecinin başladığı duyuruldu.1000 DÖNÜMLÜK RUHSAT SAHASI TARIM VE ORMAN ARAZİSİ NİTELİĞİNDEAR. 201700013 nolu ruhsat sahası toplam 99,33 hektar (Yaklaşık 1000 dönüm) araziyi kapsıyor. İlk etapta 24 hektarlık kısmında faaliyete başlanması planlanan mermer ocağında yılda yaklaşık 100 bin metreküp mermer çıkarılacağı belirtiliyor. Yılda 1 milyon 850 bin metreküp moloz, 2 milyon metreküp de pasa (atık) çıkacağı hesaplanan mermer ocağı için ruhsat verilen arazinin yaklaşık 100 dekarı tarım, 145 dekarı ise orman alanında kalıyor.BATTAL GAZİ'NİN AKRABASI OLAN VELİ BABA SULTAN'IN TÜRBESİ VARBattal Gazi'nin amcası olarak bilinen Hasan Gazi'nin soyundan geldiğine inanılan Veli Baba Sultan'ın Uluğbey'de kurduğu ocak, Anadolu Alevileri için önemli ziyaret merkezlerinden biri sayılıyor. Eski adı (İlegüp) olan Uluğbey, 16-17. yüzyıllar arasında yaşamış olan Alevi inanç önderlerinden Veli Baba Sultan'ın türbesine de ev sahipliği yapıyor.DEDE ERKAN DURMUŞ: 'ANADOLU'DAKİ İLK ZİYARETGÂH BURADA'Uluğbey'in günümüzdeki inanç önderlerinden biri olan Alevi Dedesi Erkan Durmuş, köyün 837 yılından bu yana Anadolu'daki ilk Alevi ziyaretgahı olma özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. Mermer ocağı açılmak istenen bölgenin yaklaşık 100 metre yakınında köylülerin seyirlik alan oluşturarak alanı ağaçlandırdığını anlatan Durmuş, tarım arazilerinin yetersizliği yüzünden köyün önemli ölçüde dışarıya göç verdiğine dikkat çekerek, bugün Uluğbey'deki evlerin sayısının insanların sayısından fazla olduğunu dile getirdi.SADIK M. KARASOY: 'ÜZÜM BAĞLARI VE SU KAYNAKLARI ZARAR GÖRECEK'Mermer ocağını köylerine yarar değil zarar getireceğini savunan Radyo Uluğbey'in sorumlusu Sadık Mustafa Karasoy ise ÇED süreci başlayan projenin hayata geçmesi durumunda su kaynakları, tarım arazileri ve meraların zarar göreceğini dile getirdi. Muhtarlık aracılığı ile köylülerin gerekli itirazları yaptığını kaydeden Karasoy, “Köyümüze kuş bakışı 500 metre mesafede açılması planlanan mermer ocağı, büyük bölümünde üzüm bağları yer alan tarım arazilerine zarar verecektir. Bu bölgede arazisi olan köylülerimiz bu arazilerini sattığı takdirde köyümüz yaşanmaz hale gelecektir. Aynı zamanda iş makineleri ve tır gibi araçların geçişleri sırasında köyümüzün yolları ve alt yapısı büyük zararlar görecektir. Köyümüze, meramıza, su kaynaklarımıza ve doğal yaşamımıza sahip çıkalım '' diye konuştu.BU İLK DEĞİL, ABDAL MUSA OCAĞINA DA MERMER OCAĞI AÇILMIŞTI2010 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke köyünde bulunan Abdal Musa türbesinin bulunduğu Dur Dağı'nda da mermer ocağı açılmış, Hindistan kökenli bir firmanın işlettiği ocak büyük tepki çekmişti. 14. Yüzyılda Teke Bölgesinde yaşayan ve yöredeki Türkmenlerin inanç önderi olan Abdal Musa'nın efsaneleriyle anılan Dur Dağı'nın bir bölümü, mermer ocağına karşı açılan davaların ve uzun süren uğraşıların sonucunda 'korunması gereken taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillenerek koruma altına alınmıştı.