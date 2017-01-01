Kuş cennetinde tersane, petrol istasyonunda ÇED toplantısı!
Mersin'deki tersane projesi için petrol istasyonu bitişiğinde yapılan ÇED toplantısı, Türkiye'nin çevre politikasını ve insana verilen değeri gözler önüne serdi… Yusuf Yavuz
22 Haziran 2017 Perşembe
- Yusuf Yavuz-turizmhaberleri.com
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde eski SEKA limanında yapılmak istenen tersane projesiyle ilgili ÇED toplantısı olaylı geçti. Akgöl Kuş Cennetini de etkilemesi beklenen projeye karşı çıkan Taşuculu yaşam savunucuları, petrol istasyonu bitişiğinde bulunan tesiste gerçekleştirilen ÇED toplantısında projeye tepki gösterdi. Yoğun arbedenin yaşandığı toplantıda, iki kişi gözaltına alınırken, bazı protestocular da yaralanma tehlikesi yaşadı.
Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından biri olan ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Göksu Deltası'nın bitişiğindeki SEKA Limanına tersane yapılmak istenmesi Taşucu halkının tepkisini çekiyor. Akgöl Kuş Cenneti'ni de olumsuz etkilemesi beklenen proje için önceki gün yapılan halkı bilgilendirme toplantısı (ÇED toplantısı) için seçilen yer ise en az projenin kendisi kadar tepki çekti.
PETROL İSTASYONU BİTİŞİĞİNDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI
Akter Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan tersaneyle ilgili yerel halka bilgi vermeyi amaçlayan ÇED toplantısının, bir akaryakıt istasyonuna bitişik olan dinlenme tesisinde yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan ÇED toplantısının yapılacağı alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yüklenici firma yetkililerinin proje hakkında bilgi vermeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar düdüklü protestoya başladı. Ardından güvenlik güçleri protestocu vatandaşları uyardı. Bu sırada salonda içinde bomba olduğu sanılan şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine salon boşaltıldı. Tek tek üzerileri aranan vatandaşlar yeniden içeriye alındı.
PROTESTOCU İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tersane projesiyle ilgili çekincelerini dile getiren protestocu vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında sık sık arbede yaşandı. Mürsel Tekin ve Mehmet Yaşar Şafak adında iki kişinin gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı toplantıda, çok sayıda vatandaş da yaralanma tehlikesi atlattı. Gözaltına alınanların yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
'CANLI YAŞAMI EN BAŞINDAN HİÇE SAYILDI'
Olaylı ÇED toplantısının ardından Taşucu Denizkızı Platformu'nda yapılan açıklamada, toplantı için seçilen yerin mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekilerek, “Toplantı için uygun görülen bina, akaryakıt istasyonunun hemen bitişiğinde yer alıyor. Tersane faaliyetiyle canlı yaşamını hiçe sayan söz konusu şirket, faaliyete ilişkin başlayan sürecin daha en başında, halkın katılımı toplantısıyla da yine canlı yaşamını hiçe saymıştır. Öncesinde söz konusu bina dahilinde yer alan Düğün Salonu işletim izni, yine mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Şimdi ise aynı alan içerisinde, yüzlerce insanın gelip saatlerce kaldığı bir toplantı yapıldı ''
görüşüne yer verildi.
'MERSİN'İN YAŞAM ALANLARI BİRER BİRER KURBAN EDİLİYOR'
Türkiye'nin doğallığını ve biyolojik çeşitliliğini nispeten koruyabilmiş ender kıyılarından olan Göksu Deltasını da barındıran coğrafya içerisinde tersane kurulmasının tüm canlılarla birlikte insanlığın da sonu olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: “Mersin, doğal öneme sahip canlı yaşam alanlarını birer birer kirli faaliyetlere kurban ederken, bu kirli faaliyetler Mersin'i kendi sonunu hazırlar bir vaziyette ilerletirken, var olma amaçları çerçevesinde halk faydası gözeten yönleriyle öne çıkması beklenen kurum ve kişiler, bu kirli faaliyetlerin doğrudan veyahut dolaylı destekçisi olmaktadırlar. Tarihler boyunca içerisinde barındırdığı tüm canlılara yaşam kaynağı olmuş bu coğrafyanın, insan eliyle var edilen tüm olumsuzlukları neticesinde, sonun başlangıcı olarak tanımlanabilecek tükeniş süreci, tersane kurulum projesiyle sürmektedir. '' Kaynak: turizmhaberleri.com