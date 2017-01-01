Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi için Bilim Kurulu toplandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Kasım'da 9.ncu kez gerçekleştirilecek Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi öncesinde Bilim Kurulu toplandı.

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Halk kültürünün araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunularak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce 1975'den bu yana gerçekleştirilennin bu yıl 9.ncusu gerçekleştirilecek. Kongrenin hazırlık çalışmaları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce bir çok üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısıyla masaya yatırıldı.Halkbilim, halk edebiyatı, el sanatları, sanat tarihi, halk müziği ve geleneksel tiyatro alanlarından akademisyenlerin yer aldığı Bilim Kurulu Toplantısı'na Başkanlık eden Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İBİŞ, kurul toplantısı ve değerlendirmesinin ardından kurul üyeleri ile görüştü. Alınan kararlar ve sunulan öneriler ışığında son düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Okan İbiş; kongre duyurusunun yakın zamanda Genel Müdürlük tarafından ilan edileceğini belirtti.Ortak kültürel mirasın ve kültürel değerlerin korunması, Türk kültürünün yaşatılması, araştırılması ve değerlendirilmesi açısından Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi; Türk Kültürü araştırmaları için hem önemli bir kaynak hem de geniş bir veri tabanı olması nedeniyle büyük önem taşıyor.