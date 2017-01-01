Atlasglobal'in Saraybosna Uçuşları Başladı

Atlasglobal, İstanbul-Saraybosna seferlerini 22 Haziran'da başlattı. İstanbul- Saraybosna uçuşları, haftada 4 gün, karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor.

23 Haziran 2017 Cuma - Uluslararası arenada izlediği büyüme stratejisi doğrultusunda uçuş ağına yeni destinasyonlar eklemeyi sürdüren Atlasglobal, İstanbul-Saraybosna seferlerini başlattı. Atlasglobal, ilk uçuşunu 22 Haziran Perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı ndan Saraybosna Havalimanı na gerçekleştirdi.



Saraybosna Havalimanı nda Atlasglobal in ilk uçuşu için gerçekleşen etkinliğe Türkiye nin Saraybosna Büyükelçisi Haluk Koç, Saraybosna Ticaret Müşaviri Sedat Yıldız, Saraybosna Kültür ve Tanıtma Müşaviri Soner Şahin, Saraybosna Havalimanı Direktörü Armin Kajmakoviç, Atlasglobal Satış Direktörü Recep Emanet ve Atlasglobal Yer İşletme Başkanı Yüksel Atak katıldı.



Atlasglobal in İstanbul - Saraybosna seferleri haftanın dört günü; Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.









