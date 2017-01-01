Atlasglobal'in Saraybosna Uçuşları Başladı

Atlasglobal, İstanbul-Saraybosna seferlerini 22 Haziran'da başlattı. İstanbul- Saraybosna uçuşları, haftada 4 gün, karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor.

23 Haziran 2017 Cuma - Uluslararası arenada izlediği büyüme stratejisi doğrultusunda uçuş ağına yeni destinasyonlar eklemeyi sürdüren Atlasglobal, İstanbul-Saraybosna seferlerini başlattı. Atlasglobal, ilk uçuşunu 22 Haziran Perşembe günü İstanbul Atatürk Havalimanı ndan Saraybosna Havalimanı na gerçekleştirdi.

Saraybosna Havalimanı nda Atlasglobal in ilk uçuşu için gerçekleşen etkinliğe Türkiye nin Saraybosna Büyükelçisi Haluk Koç, Saraybosna Ticaret Müşaviri Sedat Yıldız, Saraybosna Kültür ve Tanıtma Müşaviri Soner Şahin, Saraybosna Havalimanı Direktörü Armin Kajmakoviç, Atlasglobal Satış Direktörü Recep Emanet ve Atlasglobal Yer İşletme Başkanı Yüksel Atak katıldı.

Atlasglobal in İstanbul - Saraybosna seferleri haftanın dört günü; Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.




                Google+ paylaş               
ATLASGLOBAL'İN SARAYBOSNA UÇUŞLARI BAŞLADI
          
Günün Haber Başlıkları

Türkiye iç hat uçuşlarda biletbayisi uçak bileti servisini tercih edebilirsiniz

 Yorumlar

Benzer Haberler :
     GELECEK TURİZMDE'NİN PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
     BODRUM DENİZ MÜZESİ'NDE YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI
     İŞKUR VE GOOGLE İŞBİRLİĞİNDE YOUTUBER EĞİTİMİ BAŞLADI
     8. ULUSLARARASI ANTALYA TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI
     KAKAVA FESTİVALİ KONUKLARIN ATEŞİ YAKMASIYLA BAŞLADI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx