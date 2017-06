Türkiye, New York Fancy Food Fuarı'nın partner ülkesi

Türk gıda ürünleri, Amerika'nın en büyük gıda fuarı Fancy Food'ta görücüye çıkarken, Türkiye'de fuarda partner ülke oluyor. Hedef ABD'nin gıda ithalatından 2 milyar dolar pay almak

23 Haziran 2017 Cuma - Amerika Birleşik Devletleri nin New York kentinde bu yıl 25-27 Haziran 2017 tarihleri arasında 63. kez düzenlenecek olan Summer Fancy Food Show Fuarı nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu nu 1998 yılından bu yana olduğu gibi Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor.



Normal şartlar altında Summer 2017 Fancy Food Fuarı nda tanıtım yapma imkanı olmadığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Partner ülke tanıtımında birçok alanda poster ve her türlü mecrada tanıtımı yapılabildiğini, Fuarda yaklaşık 50.000 ziyaretçinin her ortamda Türkiye logosu ile karşılaşacağını kaydetti.



ABD nin gıda ithalatından 2 milyar dolar pay almak istiyoruz



Dünya nın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri ne, Türkiye nin önemli bir gıda tedarikçisi olduğu mesajını vermek istediklerini dile getiren Ünlütürk, “Amerika Birleşik Devletleri, yıllık yaklaşık 130 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Bu ithalattan en azından 2 milyar dolarlık pay almak istiyoruz. Summer Fancy Food Fuarı bu hedefi gerçekleştirmemiz açısından çok değerli bir fuar. Türkiye nin Amerika Birleşik Devletleri ne 2016 yılında yaptığı toplam gıda ürünleri ihracatının 755 milyon dolar olduğunu göz önüne alırsak Türk gıda ihracatçıları için çok önemli bir pazar olduğunu unutmamak gerek. Tüm dünya tarafından önemsenen bu ünlü fuarın ihracatçılarımıza yeni kapılar açacağına olan inancımızla 2017 yılında Summer Fancy Food Fuarına partner ülke olduk ve önemli tanıtım aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Toplam 530 m2lik alanda yerimizi alarak 40 firmamız ile yer alacağımız bu fuarın Türk gıda ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğini artıracağını ve dolayısıyla ihracatımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum '' diye konuştu.



Türkiye milli katılımı dahilinde, fuara ağırlıklı olarak kuru meyve, zeytinyağı, meyve ve sebzeden mamuller, hububat ve bakliyat ürünleri, baharat, unlu mamuller ve şekerleme sektörlerinden katılım sağlanmakta olduğunu ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türk gıda firmalardan söz konusu fuara her geçen yıl artan bir katılım talebi olduğuna dikkati çekti.



Partner Ülke olarak Türkiye nin Level 3 katında fuar ana kapısının tam karşısında ayrıcalıklı bir yeri olacağı bilgisini veren Tarakçıoğlu, Partner Ülke olmanın diğer ayrıcalıklarını ise şöyle sıraladı; “Fuar alanı girişinde kayıt alanında ziyaretçileri standımıza çekmek için 4 adet poster panosu ilanı verilecek. Fuar alanında gezen katılımcıları standlarımıza çekmek için fuar alanı içinde 10 adet poster panosu ilanı olacak. Fuar ziyaretçilerine ve katılımcıları giriş kartları için yaka kartı askısında Turkey logosu yer alacak. Fuar organizatörünce dağıtılacak çantaların bir yüzünde Turkey logomuza yer verilecek.



Dijital birçok platformda Turkey logosu yer alacak



Ziyaretçilerin kayıtlarını online olarak yaptıklarında aldıkları konfirmasyon e-postaları, Fuar mobil uygulamasında navigasyon ekranı, On-line yerleşim planı vb. alanlarda Turkey logosunun gözükeceği bilgisini paylaşan Tarakçıoğlu, “Fuar öncesinde ve fuar süresince ilgili alıcılara dağıtımı yapılan fuar resmi kataloğunun kapak sayfasında logomuz ve tam sayfa ilanımız yer alacak.Gurme gıda ürünleri konusundaki ABD nin önemli ihtisas dergilerinden Specialty Food dergisinin fuar sayısında tam sayfa ilanımız yer alacak. Fuar süresince günlük olarak yayınlanan Fancy Food Show Daily nin arka kapağında reklamımız yayınlanacak. Specialty Food e-gazetesinin 2 sayısında partner ülke olduğumuz ile ilgili haber yayınlandı. Fuarın internet sitesinde yer alan logo ve reklamlara tıklandığında katılımcı firmalarımızın profillerine ulaşılabiliyor '' dedi.



Kültürel Tanıtım Alanı



Fuar alanında giriş kapısı önünde sabah ve öğleden sonra 1 er saat olmak üzere günde 2 saat ülkemize ait tanıtım ürünleri dağıtımı yapılacağını da anlatan Tarakçıoğlu, giriş kapısındaki enformasyon standında ülkemiz gıda ürün üretici-ihracatçılarına yönelik tanıtımın yanı sıra Türkiye standını ziyaret eden yabancı işadamlarına ilgilendikleri konularda ticari enformasyon hizmeti verileceğini sözlerine ekledi.





Fancy Food Fuarına 55 ülkeden bin 70 i yabancı, 2 bin 670 firma katılıyor. Fuarı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.