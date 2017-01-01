BRICS Çevre Bakanları Çin'de Toplandı

3. BRICS Çevre Bakanları Toplantısı dün Çin'in Tianjin kentinde yapıldı. İşte BRICS ülkeleri arasındaki çevre işbirliğinin güçlendirilmesine dikkat çekilen toplantıdan önemli başlıklar