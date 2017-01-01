BRICS Çevre Bakanları Çin'de Toplandı

3. BRICS Çevre Bakanları Toplantısı dün Çin'in Tianjin kentinde yapıldı. İşte BRICS ülkeleri arasındaki çevre işbirliğinin güçlendirilmesine dikkat çekilen toplantıdan önemli başlıklar

24 Haziran 2017 Cumartesi - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre;Toplantıya başkanlık yapan Çin Çevre Koruma Bakanlığı ÇKP Sekreteri Li Ganjie, konuşmasında, Çin hükümetinin çevre kalitesinin yükseltilmesini çalışma çekirdeği olarak gördüğünü ve hava, su ile toprak kirliliğinin önlenmesine ilişkin eylem planları hayata geçirdiğini ifade etti.

Çin'in bu konuyla ilgili hukuk sistemi oluşturduğunu hatırlatan Li, bu çalışmalar sayesinde yeşil kalkınmada ilk başarıların elde edildiğini ve ekolojik kalitede iyileşmeler görüldüğünü söyledi.

Günümüz dünyasının, iklim değişikliği, ekolojinin kötüleşmesi, kaynak krizi ve büyük doğal felaketler gibi küresel çapta çevre sorunlarıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Li, BRICS ülkeleri arasında çevre işbirliğinin güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel çevrenin karşı karşıya kaldığı sınamalarla ortaklaşa mücadeleye güçlü destek sağlayacağını ifade etti.

Li, BRICS ülkelerinin, hava kalitesinin iyileştirilmesi, su ve toprak çevresinin ıslahı, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi alanlarda deneyim paylaşımında bulunarak, kentlerin sürdürülebilir gelişimini var güçle hızlandırıp, karşılıklı yararı ve ortak kazancı gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Li ayrıca, BRICS ülkelerinin çevrenin dünya çapında sürdürülebilir gelişmesi alanındaki söz hakkı ile etkisinin sürekli olarak yükseltilmesi ve BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için katkılarda bulunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda '3. BRICS Çevre Bakanları Toplantısı Tianjin Açıklaması' yayımlandı.


Kaynak: turizmhaberleri.com

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BRICS ÇEVRE BAKANLARI ÇİN'DE TOPLANDI
          
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