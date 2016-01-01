Düşen fiyatların gölgesinde artan OTEL dolulukları

TÜROB, Mayıs ayı doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'un fiyatlarda Avrupa'nın 'en ucuz destinasyonu' olmaktan kurtulamadığına vurgulayan TUROB, Rus turistlerin 'henüz' Antalya'yı dolduramadığına dikkat çekti.

24 Haziran 2017 Cumartesi - STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Mayıs 2017 Ülke Performans Raporu belli oldu. STR sistemine dahil otellerin verilerinin ortalamasına göre, Türkiye'nin Mayıs 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 8.3 artarak yüzde 61.5 olarak kaydedildi.



Mayıs 2016 da bu oran yüzde 56.8 olmuştu. Ocak-Mayıs 2017 döneminde ise otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artarak yüzde 52.1 den yüzde 55.4 e yükseldi. Ancak Türkiye, 2017 yılı ilk beş ay oda gelirlerinde yine en büyük kaybı yaşayan ülke olmaya devam etti. Oda gelirleri yüzde 23 gerileyerek ortalama 60.1 Euro oldu. Geçen yılın ilk beş ayında bu rakam 78 Euro olmuştu.



İstanbul yükseldi ama…

Türk turizminin lokomotif şehirlerinden İstanbul da doluluk oranlarının çift haneli artması dikkat çekti. İstanbul da Mayıs 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artarak, yüzde 64.4 olarak gerçekleşti. Mayıs 2016 da bu oran yüzde 55.6 olmuştu. Average Daily Rate (ADR) ortalama günlük satılan oda bedeli 76.8 Euro olarak, 2016'ya göre yüzde 25.3 düşüş gösterdi. Mayıs 2016 da bu rakam 102.8 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 13.5 düşüş yaşanmış ve 49.4 Euro olarak ölçüldü. İstanbul, Mayıs 2017'de, ADR'sindeki yüzde 25.3 ve RevPar'daki yüzde 13.5'lik düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. İstanbul da Ocak–Mayıs 2017 döneminde de doluluk oranı Ocak-Mayıs 2016 daki yüzde 51.1 den yüzde 55.7 ye yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 97.8 Euro dan 72.8 Euro ya; oda başı elde edilen gelir 49.9 Euro dan 40.5 Euro ya geriledi.



Antalya hala ekside

Antalya ve ilçelerinde ise Mayıs ayı ekside kapandı. Antalya da Mayıs 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.5 azalarak yüzde 55.8 oldu. Mayıs 2016 da bu oran yüzde 56.7 olmuştu. Mayıs 2017 de Antalya da ortalama günlük satılan oda bedeli 61.1 Euro olarak, 2016'ya göre yüzde 9.7 düşüş gösterdi. Mayıs 2016 da bu rakam 67.7 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 11.1 düşüş yaşandı ve 34.1 Euro olarak ölçüldü. Mayıs 2016 da bu rakam 38.3 Euro olmuştu. Antalya da Ocak–Mayıs 2017 döneminde ise doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.7 den yüzde 54.4 e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 60.3 Euro dan 51.5 Euro ya; oda başı elde edilen gelir 30 Euro dan 28 Euro ya geriledi.



Avrupa yükselişte

Avrupa ortalamasına bakıldığında Mayıs ayında Avrupa da doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artışla yüzde 73.0 dan yüzde 75.6 ya, ADR yüzde 15.6 artışla 85.6 Euro dan yüzde 98.5 Euro ya, RevPAR yüzde 19.6 artışla 62.5 Euro dan 74.8 Euro ya yüseldi. 5 aylık dönemde ise Avrupa da doluklar yüzde 65.5 ten yüzde 67.7 ye; ADR 81.3 Euro dan 90.3 Euro ya, RevPAR 53.2 Euro dan 61.1 Euro ya çıktı. Mayıs 2017 de doluluk oranlarında en yüksek doluluk artışı yakalayan destinasyon ise artan güvenlik sorunlarına rağmen yüzde 29.4 lük artış ile geçen yıla göre büyük bir toparlanma gösteren Brüksel oldu. Mayıs ayında Brüksel de doluluk oranları geçen yıl Mayıs ayına göre Brüksel yüzde 56.0 dan 72.4 e yükseldi. Güvenlik sorunları yaşayan diğer Avrupa şehirlerinden Londra da doluluklar yüzde 81.5 ten yüzde 83.2 ye, Paris te yüzde 85.2 den 87.1 ye yükseldi. İstanbul maalesef doluluk artışına rağmen Mayıs ayında yüzde 64.4 ile 35 Avrupa kenti arasında doluluk sıralamasında en son sırada yer aldı. Mayıs 2017'de Avrupa genelindeki en yüksek doluluk oranı ise yüzde 89.4 ile Edinburgh olarak öne çıktı.











