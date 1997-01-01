Olay Salcan yazıyor: Osaka, Japonya

Yazarımız Olay Salcan, Japonya Dizisine Tokyo'dan sonra Osaka ile devam ediyor. İşte gecesi gündüzü, renkli caddeleri ve büyüleyici kültürü, önemli merkezleri ile Osaka.

Kaynak: turizmhaberleri.com

Gezimin ikinci ayağı olan Oska ya hareket edeceğim. Bu yolculuğu Shinkansen adı verilen hızlı tren ile yapacağım. Seyahat, yaklaşık 3 saat sürecek.Biletimin üzerinde gideceğim istikamet, vagon numarası, vagona hangi kapısından bineceğimi belirtmek için kapı numarası da yazılmış. Her şey tamam da kapı numarasını pek anlamadım. Öyle ya canım hangi kapıdan binmek isterse o kapıdan binerim; bu da, muhtemelen bana en yakın kapı olacaktır. Hızlı trene ve Japonya ya alışık olmayanlar için böyle düşünmek normal. Perona gidip trene binerken bunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Peronda tren, vagon ve kapı numarası yazan levhalar var. Biletinizdeki numaralara uygun levhayı bulup orada treni beklemeye başlıyorsunuz. Japon yolcular da bekliyor. Tren geliyor ve hiçbir kargaşa olmadan herkes trene biniyor. Trenin istasyonda kalma süresi oldukça kısa. Bu kısalık içinde herkes birkaç kapıya yığılsa olacak kaosu düşünebiliyor musunuz? Bir de buna Japon nezaketi ve saygısı ilave edildiğinde görünen manzara ancak bizim hayallerimizde olacak cinsten.Tren son derece konforlu, rahat ve saatte ortalama 250 km. süratle gidiyor. Etrafı seyredeyim düşüncesi tren hızlanınca yok oluyor. Çünkü hızdan dolayı dışarıdaki her şey flu gözüküyor. Takip etmek de zorlaşıyor.Japonya da beni şaşırtanlardan birisi de, tuvaletlerin temizliği. Nerede tuvalet gördüysem kirli olanını görmedim. İnsana bu kadar da olur mu sorusunu sorduracak kadar son derece temizler. İlk gece oteldeki tuvaletin klozetinin yanında bulunan düğmelerin ne işe yaradığını çözene kadar uzun bir zaman geçti. Ancak bir tanesi vardı ki hiç çözemedim. Sabah sorar öğrenirim dedim, ama sabah da sormayı unuttum. Gece otel odasında yine aynı sorun. Ertesi sabah sordum ve öğrendim, sonunda da çok önemli bir sorunu çözmüşçesine kendimi rahat hissettim.Klozetlerin yanında düğmelerin olduğu bir konsol var. Bu düğmelerden ilkine bastığınızda klozet çalışmaya başlıyor. İlk düğme genital, ikinci düğme anal temizlik için. Suyun tazyikini de başka bir düğmeye aşağı yukarı basarak ayarlayabiliyorsunuz. Bazı otellerdeki klozetlerde ise klozet kapağını ısıtan düğme koymuşlar. Gel keyfim gel. Çözemediğim düğme ise özellikle Japon bayanlar için tasarlanmış. Japon kadınlar tuvalette iken çıkardıkları seslerin duyulmasından son derece utanıyor ve rahatsız oluyorlarmış. Bu sorunu çözmek için de devamlı olarak sifonu çektiklerinden su sarfiyatı artıyormuş. Gerek bayanları rahatlatmak ve gerekse su sarfiyatı sorununu çözmek için yapay bir sifon sesi çıkaran bir cihaz koymuşlar ve adına da “Flushing sound '' demişler. İşte bu düğme bu cihazı çalıştırmak için kullanılıyor. Sonunda Japon bayanları, mutlular.20 milyonluk nüfusu ile Osaka, Japonya nın en büyük şehirlerinden birisi. Şehrin içerisinde tarihi alan olarak görülecek fazla bir şey yok. Bu nedenle de bir günlük bir şehir. Şehirdeki gezi zamanın çoğunu, Osaka Kalesi nin gezilmesi ve görülmesi alıyor.OSAKA KALESİOsaka da görülecek fazla bir yer olmamasına rağmen sırf Osaka Kalesini, mağaza ve lokantalarla ile çevrelenmiş, ayrıca neon lambaları ile göz alıcı bir şekilde ışıklandırılmış ve efsaneleşmiş alış veriş merkezlerini görmek için buraya gidilir.Osaka Kalesi, eski bir yapı değil, ancak eskisinin birebir kopyası olarak inşa edilmiş. İçerisinde eski döneme ait kostümler, zırhlar ve çeşitli silahlar sergileniyor. Özellikle samuray kıyafet ve silahları filmlerin de etkisinde kalınarak çok dikkat çekiciler. Burada sergilenen “Bunraku '' kukla koleksiyonu, ender görülebilecek değerlerden birisi. Yüksek bir bina olduğundan içine asansör de yapmışlar. Bahçesi Japon bahçe sanatının güzel örnekleri ile dekore edildiğinden görülmeye değer bir yer. Binanın en tepesini ise 360 derece etrafı görecek şekilde bir gezi alanı haline getirmişler. Osaka şehrini ve kalenin bahçelerini yüksekten görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.100 yıl süren savaşların sonlandırılması anısına Hideyoşi tarafından 1583 yılında bu kalenin yapımına başlanıyor. 14 yıl yapımına devam edilen kalenin tamamlanmasını göremeden Hideyoşi ölüyor. Oğlu kalenin yapımına devam ediyor ve 1500 yılının sonlarına doğru da kalenin inşaatı tamamlanıyor.Daha sonra Tokugavaların eline geçen kale, bunlar tarafından yıkılıyor. Bir zaman geçince kaleyi yıktırmanın hata olduğu kanaatine varan Tokugavalar, 1615 ve 1620 yılları arasında kaleyi yeniden inşa ediyorlar. Trajik olaylar bununla da bitmiyor. 1868 yılında İmparator Meiji taraftarları tarafından Shogunluğun sonlandırılması hareketinde tamamen kullanılmaz hale getiriliyor.İmparator Meiji döneminde Osaka kalesi, askeri tophane olarak kullanılan ek binaları ile canlılık kazanıyor. Kalenin kötü kaderi bununla da bitmiyor. İkinci Dünya Savaşı nın sonlarına doğru 1945 yılında tamamen tahrip oluyor ve yakın zamana kadar kaderine terk ediliyor. 1997 yılında aslına uygun olarak yapılan yenilemenin tamamlanmasının ardından ziyarete açılıyorSurlarla çevrelenmiş bu kalenin iç ve dış bahçelerinde bulunan Sakura ağaçlarının çiçek açma döneminde ortaya koyduğu olağanüstü manzarayı Japonya nın kartpostallarında görmek mümkün. Tüm turistik yayın ve reklamlarda gördüğümüz Fujiyama kadar ünlü ve Japonya nın sembolü olmuş bir mekan Osaka Kalesi.ÖNEMLİ MERKEZLERŞehrin cazibe merkezi Namba, Dotomburi ve Shinsaibashi den oluşan bir bölge. Bu bölgeye kesinlikle hava karardıktan sonra gidilmesini kuvvetler öneriyorum. Osaka Körfezi ne dökülenYodo nehrinin ağzında yer alan Osaka şehrine farklılık katan, bu nehirden oluşturulan bir kanal ağı var. Gece bu bölgedeki yoğun neon ışıklarından oluşan renkli görüntünün kanala vuran yansımaları ile oluşan manzara, görülmeye değer. Kalabalık ise inanılmaz. Akşam vakitlerindeki renklilik ve canlılığı yakından görmek, kaçırılmayacak önemli bir fırsat. Burası birçok ülke yemeklerinin geleneksel örneklerini sunan restoranları –ki Türk restoranları da var- ve alış veriş merkezleri ile tam bir panayır yeri.İnsanların kalabalığını anlatmak için termit karınca yuvası tabirini kullanmak yeterli olacaktır sanırım. Bu kadar kalabalıkta karmaşa da beraberinde olur diye akla bir düşünce gelir. Katiyetle. Herkes sakin, sessiz ve saygılı. İnanılacak gibi değil. Dedim ya Japonlar bir garip. Bu kadar kalabalıkta insanların diğerinin ne dediğini anlamayacak kadar gürültü olmalı. Bir omuz darbesinden kurtulayım derken diğeri ne maruz kalmalısınız. Şoförler, araçlarını yayaların üzerine doğru sürmeli ve devamlı korna çalmalılar. Bunlar olmayınca bu güzelim merkez sıkıcı hale geliyor. Gidip gitmemekte yine de karar sizin. Ama mademki buraya kadar gelmişsiniz gidin derim.Yoruldu iseniz kanal kenarındaki bir barda içki içerken neon ışıklarını seyrederek ve kanalda dolaşan gezi teknelerindekilere el sallayarak hem biraz nefes alır hem de hoşça vakit geçirirsiniz. Kanaldaki gezi teknelerinde olmaktansa şehrin bu bölgesini gezerek dolaşmak ve şehrin atmosferini hissetmek çok daha güzel.Bu üç merkezin buluşma yeri ve orta noktası hiç şüphesiz. “Hikkabaşi '' yani “Randevu Köprüsü '' olarak tanınan “Ebisu Köprüsü '' nün üzerinde durarak kalabalığın hareketliliğini, şehrin cazibesini, yanıp sönen neon ışıklarının canlılığını ve bu ışıkların köprünün altından akan nehre vuran yansımalarının su üzerindeki görüntülerini izleyin. Tam bir Luna park gibi. Eğlenceli, keyifli, şaşırtıcı ve güzel. Osaka nın bu bölgesi, baloya giden takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş muhteşem bir kadın görünümünde. Cazibesine ve çekiciliğine kapılmamak mümkün değil. Bu güzellik ve farklılıkları ancak buraları gezerseniz görebilirsiniz. Bu da, gezmenin dayanılmaz cazibesi.Yeni bir yazımda buluşuncaya kadar hoşça kalınız. Saygılarımla.