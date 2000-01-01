TÜRKİYE'NİN TANITIM YÜZÜNE OTOYOL YAPACAKLAR

Antalya'nın Kaş ilçesinde 28 kilometrelik otoyol için doğa, tarih ve yaban hayatı hiçe sayılırken sit alanları tünellerle, dünyaca ünlü Kaputaş Plajı ise viyadükle geçilecek. Yusuf Yavuz yazıyor…

Kaynak: turizmhaberleri.com

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılması planlanan Kaş-Kalkan otoyolunun 28 kilometrelik bölümü doğal ve arkeolojik sit alanlarından geçirilecek. Türkiye'nin tanıtım yüzü olan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nın bulunduğu kanyonu da viyadükle geçecek olan otoyol projesine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verdi. Kıyıda bulunan mevcut otoyolun yer yer 200 metre yukarısından geçecek olan yeni otoyol projesinde 4 viyadük ve toplam uzunlukları 5 kilometreyi aşan 3 tünel inşa edileceği belirtilirken maliyetinin ise 73 milyon lirayı geçeceği kaydedildi.TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KARAYOLUNUN ÜSTÜNE YENİ OTOYOLAntalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan beldesini birbirine bağlayan karayolu, girintili çıkıntılı koyları, turkuaz renkli denizi ve makilerle kaplı muhteşen kıyı manzarasıyla Türkiye'nin en güzel rotalarından biri olarak biliniyor. 1960'lı yıllarda hizmete açılan yol üzerinde bulunan Kaputaş Plajı ise Türkiye'nin tanıtım katologlarında yer alan dünyaca ünlü plajlardan biri.TÜRKİYE'NİN TANITIM YÜZÜ KAPUTAJ PLAJI VİYADÜKLE GEÇİLECEKAncak son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye dönmesine neden olan 'otoyol çılgınlığı', bu güzellikleri de vuracak. Antalya'da bulunan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan yeni otoyol projesinin Kaş-Kalkan arasını kapsayan 28.7 kilometrelik bölümü, mevcut yola paralel biçimde doğal ve arkeolojik sit alanlarından geçiyor. Dünyaca ünlü Kaputaj Plajı'nın bulunduğu kanyonu da viyadükle geçmesi planlanan otoyolun maliyeti ise 73 milyon TL'nin üstünde.'MEVCUT YOLUN GEOMETRİK STANDARTLARI DÜŞÜK' GEREKÇESİÇukurbağ, Pınarbaşı, Ağullu, Yeniköy, Gökçeören ve Kalkan mahallelerini kapsayan otoyolun yapılma gerekçesi ise Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nce şöyle açıklandı: “Mevcut yol, fiziki ve geometrik standartlarının düşük olması nedeniyle sürücüler için en yorucu yollardan biridir. Buna ek olarak sürüş konforu ve trafik güvenliği açısından da problem teşkil etmektedir. Mevcut yolda halihazırda yoğun bir trafik söz konusudur. Bu durum mevcut yola alternatif yüksek standartlı bir yolun ivedilikle yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu etmenlerden dolayı bölgede yapılan incelemeler neticesinde Kaş-Kalkan arasında yeni bir güzergah projelendirilmiştir. '''OTOYOL KÜLTÜREL AÇIDAN CANLILIK SAĞLAYACAK' İDDİASIBölge turizminin gelişmesini sağlayacağı öne sürülen otoyolun ayrıca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan canlılık kazandırmasının amaçlandığı kaydedildi. Otoyol için bu güzergahın seçilme nedenlerinden birinin de sürücülere güzel manzara izleme keyfi sağlanması gösterildi. Ancak sahilden geçen mevcut yolun dışında yeni yolun projelendirildiği arazinin hemen üstünden geçen bir yol daha, bölgedeki köyleri Kaş ve Kalkan'a bağlıyor.LİKYA ORKİDELERİNİN YAŞAM ALANINA TÜNELBölgeye has endemik bir tür olan Likya Orkidelerinin yayılış alanını da kapsayan otoyol güzergahı, geçtiğimiz yıl konunun gündeme gelmesinin ardından değiştirildi. Likya Orkidelerinin bulunduğu alan, tünelle geçilecek.ARKEOLOJİK SİT ALANI DA TÜNELLE GEÇİLECEKÇukurbağ Mahallesi yakınlarında bulunan ve antik bir tarımsal üretim ve yerleşim merkezi olarak bilinen, 'Solumba Damları' mevkiini de kapsayan otoyol güzergahı, bu alanı da yine tünelle geçecek. Solumba Damları, barındırdığı kültür varlıkları nedeniyle Mart 2015'te 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınmıştı.KURUMLARDAN 'ZARAR VERMEMEK' KOŞULUYLA ONAY ÇIKTIKaputaş Plajını da kapsayan ve 'Kalkan Güney Yamaçları' adıyla 1. Derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınan bölge de otoyolun güzergahı arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bölümü doğal sit alanı içerisinden geçen otoyol projesine ilgili bütün kurumlar 'zarar vermemek' koşuluyla onay verdi.KIYI YAMAÇLARININ DOĞAL DOKUSU TAHRİP EDİLECEKToplam 5 kilometreyi aşan 3 ayrı tünelin yanı sıra 4 viyadük ve 7 kavşak inşa edilmesi planlanan otoyol projesinin, inşasına kısa sürede başlanması beklenirken, Kaş-Kalkan arasındaki kıyı yamaçlarının turizm açısından da oldukça önemli olan doğal peyzaj dokusunu tahrip edeceğinden endişe ediliyor.TURİZM BÖLGESİ İLAN EDİLEN OTOYOL GÜZERGAHINDA ARAZİ VURGUNUYaban hayatı açısından da zengin olan otoyolun geçtiği güzergah, aynı zamanda Gökçeören ve Sarıbelen mahalleleri arasındaki kıyı yamaçlarını kapsayan ve 'Turizm Gelişim Bölgesi' olarak ayrılan alanı da içine alıyor. 2000'li yıllarda büyük bir arazi vurgunculuğuna sahne olan bu bölgede birçoğu zeytinlik, bir kısmı da 2B statüsünde bulunan arazilerin fiyatları son birkaç yılda onlarca kat arttı. Bölgeden yol geçeceği beklentisi, arazi fiyatlarının artmasının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.