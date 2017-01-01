UNESCO'nun Dünya Mirasları Kongresi Polanya'da

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Dünya Mirasları Kongresi 41. toplantısı dün Polonya'nın Krakov kentinde başladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi - Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre bu yıl 34 miras aday listeye girdi. Bunlar arasında 7 adet doğal miras, 26 kültürel miras ve 1 doğal ve kültürel miras bulunuyor.

Çin'in Qinghai eyaletinde yer alan Kekexili ve Fujian eyaletinde bulunan Gulangyu Adası kendi kategorilerinde doğal miraslar ve kültürel miraslar listesine başvuru yapacak.

Bunun dışında toplantıda Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan, ancak silahlı çatışmalar, doğal felaketler ve diğer sebeplerden dolayı tehdit altında kalan dünya miraslarının durumu da incelenecek. 11 gün sürecek toplantıya 137 ülkeden 3 binden fazla temsilci katılacak.

Mevcut durumda dünya genelinde toplam bin 52 dünya mirası bulunuyor. Bunların 814'ü kültürel miras, 203'ü doğal miras ve 35'i doğal ve kültürel miras kategorisinde yer alıyor.



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UNESCO'NUN DÜNYA MİRASLARI KONGRESİ POLANYA'DA
          
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