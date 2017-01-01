Çin ve Rusya her alanda stratejik işbirliğini artırıyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin her alanda artırılması konusunu görüştüler.