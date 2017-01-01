Çin ve Rusya her alanda stratejik işbirliğini artırıyor
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin her alanda artırılması konusunu görüştüler.
04 Temmuz 2017 Salı
- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dün gece Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Rusya'yı ziyaret eden Xi Jinping, Moskova'ya ulaştıktan kısa bir süre sonra Kremlin Sarayı'nda Vladimir Putin ile buluştu.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; iki lider, her iki tarafı ilgilendiren başlıca meseleler üzerinde fikir teatisinde bulundu, ikili ilişkilerin geleceğini birlikte planladı.
Rusya'yı yeniden ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Xi Jinping, Putin'le her iki tarafı ilgilendiren sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunmaktan da büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Xi, Çin ve Rusya'nın kapsamlı stratejik işbirliği ortakları olduklarını hatırlatarak, bu yüzden iki ülkenin büyük ve başlıca sorunların ele alınmasında iletişim ve eşgüdümü yoğunlaştırmasının önem taşıdığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Xi Jinping, tarafların işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, kendi kalkınma yollarını izleme ile egemenlik, güvenlik ve kalkınma konularındaki çıkarlarını korumada birbirlerine kararlılıkla destek vermesi gerektiğini belirtti.
Xi Jinping, Çin ile Rusya'nın başlıca bölgesel ve küresel sorunlar üzerindeki siyasi iletişimi ile eylem koordinasyonunu güçlendirmesi, böylelikle dünyada barış, istikrar ve refahı ortaklaşa ilerletmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Vladimir Putin, görüşmede Rusya'nın Çin'le ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkat çekerek, iki ülkenin karşılıklı desteği güçlendirerek, başlıca küresel ve bölgesel sorunlar üzerindeki işbirliğini yoğunlaştırması gerektiği görüşüne katıldığını kaydetti.
İki ülke liderleri arasındaki temasların güçlendirilmesinin, ikili ilişkilerin gelişiminde yönlendirici ve ilerletici bir rol oynadığını söyleyen Putin, Xi'nin ziyaretiyle ikili kapsamlı stratejik işbirliği ve ortaklık ilişkilerine canlılık ve güç katılacağına inandığını sözlerine ekledi.
İki lider, görüşmede ayrıca Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler ve Suriye krizi gibi sorunları da ele aldı.
Xi ile Putin'in ilgili tarafların Kore Yarımadası nükleer sorununun diyalog yoluyla uygun bir şekilde çözülmesini hızlandırması gerektiğinde mutabık kaldığı ifade edildi.
Görüşmede, THAAD sorununun bölgedeki stratejik dengeleri yakından ilgilendirdiği görüşünü dile getiren iki lider, Beijing ve Moskova'nın Kore Cumhuriyeti'nde THAAD sisteminin konuşlandırılmasına karşı tutumlarını da teyit etti.
Kaynak: turizmhaberleri.com