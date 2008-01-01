Çinli Havayolu şirketinden havaalanında yüz tanıma Sistemi
China Southern Airlines, Henan Eyaleti, Nanyang Şehrindeki Jiangying Havaalanı'nda Çarşamba günü kullanılmaya başlanan teknolojiyle ülkenin yüz tanımayı kullanan ilk havayolu şirketi oldu.
04 Temmuz 2017 Salı
- Bu teknoloji sayesinde kameralar yüzlerini pasaport fotoğrafları ile doğruladıklarından, yolcuların check-in sırasında biniş kartı almaları gerekmiyor. Ayrıca, biniş kapılarında sistem yine yolcuların kimliğini doğruluyor.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği üyesi Hou Kan, e-bilet, e-fatura ve yüz tanıma işlemlerinin check-in işlemlerini basitleştireceğini söyledi. Çinli havayolu şirketi, hava yolcularının rahatlığı için yeni sistemler sunmaya devam edecek.
Akıllı biniş sistem uygulanmaya başlamadan önce, China Southern Airlines, yolcuların havayollarının uygulamasını indirmesi ve check-in için havalimanına gitmeden önce bir yüz resmi yüklemesi konusunda bilgilendirmişti. Sistem, havalimanındaki yolcuların uygulama yoluyla yükledikleri kimlik fotoğrafları ile gerçek zamanlı görüntülerini birkaç saniye içinde doğruluyor. Havayolu şirketi bu sistemi Baidu ve GRG Banking ile birlikte geliştirdi.
Havayolunun e-ticaret bölümünün genel müdürü Huang Wenqiang, akıllı biniş sisteminin kişisel bilgi hırsızlığını önleyecek birden fazla şifreleme önlemi içerdiğini de söyledi.
China Southern Airlines'un genel müdür yardımcısı Han Wensheng, havayolu şirketinin bu akıllı biniş sistemini daha sonra Beijing'in yeni hava limanında ve diğer havaalanlarında uygulayacağını söyledi.
700'den fazla uçaktan oluşan bir filo ile China Southern 40'tan fazla ülkede ve bölgede 224 varış noktasını bağlayan 2.000'den fazla uçuş gerçekleştiriyor. Şirketin 2016 yılında yolcu sayısı 150 milyona ulaştı.
Kaynak: turizmhaberleri.com