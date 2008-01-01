Çinli Havayolu şirketinden havaalanında yüz tanıma Sistemi

China Southern Airlines, Henan Eyaleti, Nanyang Şehrindeki Jiangying Havaalanı'nda Çarşamba günü kullanılmaya başlanan teknolojiyle ülkenin yüz tanımayı kullanan ilk havayolu şirketi oldu.