Esta, Saratov Havalimanının temelini attı

Rusya'nın Saratov şehrinde, ilk etapta 130 milyon dolarlık bir yatırımla yeni havalimanının temelini atan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Bahattin Demirbilek, 'Bu projede de sınırları zorluyoruz' dedi.

04 Temmuz 2017 Salı - Temel atma törenine ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek in yanı sıra Saratov Bölgesi Valisi Radaev Valeriy Vasilevich, Renova Group Kurucusu Viktor Feliksovich Vekselberg, Rosaviachia Başkanı Aleksandr Vasilevich Neradko, Aeroporti Regionov Genel Müdürü Chudnovskiy Evgeniy Aleksandrovich katıldı.



ESTA, yirmi şirketin başvurduğu ihalede Türkiye, Rusya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti nden önemli rakipleri geride bırakmıştı.



Rusya nın en büyük şehirlerinden Saratov da inşa edilecek yeni havalimanı projesi için büyük heyecan duyduklarını belirten ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “bu projeyle Saratov şehrinin dünyaya bağlanmasına vesile oluyoruz. Ayrıca Saratov Havalimanı nın ihalesinin gerçekleşmesinin ardından 15 gün gibi oldukça kısa bir sürede temelini atma başarısını yakaladık. Bu bizim sektörümüz için önemli bir başarı. Saratov şehrinde kurulacak yeni havalimanında da mükemmeliyeti esas alan prensiplerimiz üzerinden ilerleyeceğiz. Bu projede de sınırları zorlayacağız. '' dedi.



Yeni havalimanının Saratov şehri için önemine değinen Demirbilek, “Şu anki mevcut havaalanı, 1 milyona yakın nüfusu olan şehrin ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanıyor. Bir kere teknik altyapı özellikleri günümüz teknolojisinin çok uzağında; kullanılan radarlar eski tip ve gece iniş sistemleri de mevcut değil. Oldukça kısa ve asfalt bir pisti var. Ayrıca çevresinde yüksek katlı binaların olması nedeniyle tehlike arz ediyor, şehrin merkezinde trafiği de zorlaştırıyor. Bu anlamda yeni inşa edeceğimiz havaalanı gerek modern mimarisi gerekse üstün teknolojisiyle şehre bambaşka bir boyut kazandıracak. Öte yandan inşa edeceğimiz yeni havalimanı tamamlandığında yüzlerce kişiye de yeni istihdam imkanı doğacak '' şeklinde konuştu.



Yıllık 1 milyon yolcu kapasitesi

ESTA nın modernist mimariyi temel alarak inşa edeceği yeni Saratov Havaalimanı, metal konstrüksiyon ve cam ağırlıklı olarak 3 kattan oluşacak. Terminal binası 23 bin 54 metrekare, yardımcı binaları 18 bin 93 metrekare ve üstü kapalı alanın 2 bin metrekare olacağı havalimanı, toplamda 43 bin 147 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Rusya nın 144. havalimanı olacak Saratov Havaalimanı, yıllık 1 milyon ve saatte 570 yolcu kapasitesiyle ön plana çıkacak. Proje, 827 araç kapasiteli açık ve kapalı otoparkı da kapsayacak. ESTA, 'Design&Build' sistemi ile inşaat çalışmalarına ek olarak proje çalışmalarını da yürütecek. Buna göre ESTA; projede havalimanının genel müteahhitliğini ve havaalanı ana binasının yanı sıra özel alanlar, asfalt yollar, park yerleri ve sosyal alanları da inşa edecek. Yeni havalimanına aynı anda 50 orta ve büyük gövdeli uçak park edebilecek.







