Gastronomi turizmine 101 Street Food Projesi
Antalya'nın Yerel Lezzetleri ATAV öncülüğünde “101 Street Food” Projesi ile Dünyaya tanıtılacak.
06 Temmuz 2017 Perşembe
- Antalya ve ilçelerine ait gizli kalmış veya unutulmaya yüz tutmuş sosyo - kültürel, tarihi, gastronomi ve doğal zenginlikleri gün ışığına çıkarmak için çalışmalar yürüten Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) son projesi 101 Street Food ile Antalya lezzetlerini dünyaya tanıtacak.
ATAV ın 12 yıl önce 4 dilde yayınlanan 'Toroslar dan Akdeniz e Antalya Lezzetleri yemek kitabı ve bu kitaba ait 6 dilde broşür ile gastronomi alanında sesini duyurduğunu belirten ATAV Başkanı Nizamettin Şen, yemek kitabından hareketle Slow Food Antalya ile daha detaylandırarak 'Antalya Tarhanaları nı kayıt altına aldıklarını söyledi.
İtalya da Salone Internazionale del Gusto, İstanbul da Gastronomi Fuarı ve Eski Foça da Terra Madre: Tatların Buluşması etkinliklerinde de belgesel ve broşür ile “Antalya Tarhanaları '' nı tanıttıklarını, ATAV olarak Antalya nın yerel lezzetlerinin de ikram edildiği Antalya da Tarhana Tadım Günü düzenlediklerini anlatan Nizamettin Şen, ATAV ın davetiyle Antalya ya gelen Turkmax Gurme kanalında yayınlanan Lezzet Peşinde ekibi ile yerel tatları izleyicilerle buluşturduklarını kaydetti.
Antalya yemek tariflerinin dünya gastronomi çevrelerinde ilgi gördüğünü vurgulayan Nizamettin Şen, 146 ülkeden 240 binin üzerinde yemek ve içecek tarifi yer alan Expo 2015 Milano ya ait World Recipes web sayfasında ATAV ın Antalya ya ait 49 yemek tarifi ile “Top Italian and International Authors '' listesinde 5. sırada yer aldığına dikkat çekti.
Gastronomi Turizminde Antalya nın da yer aldığını tüm dünyaya duyurmak istediklerini belirten Nizamet Şen şu açıklamada bulundu: “ATAV, 101 Street Food projesi ile dünyada yeni bir akım olan kentte halkın yıllarca ve sıklıkla kullandığı yerel restoranları ve lezzetlerini tek bir çatı altında topladı. Şehrin özgün lezzetlerini, vazgeçilmez tatlarını artık www.101streetfood.com
adresinden takip edebilirsiniz. Web sayfasında bulunan 5 kategoride (çorbacılar/kebap ve pideciler/balıkçılar/yöresel lezzetler/tatlıcılar ve dondurmacılar) yer alan 101 restoranlar kentin semtlerine göre de aranabiliyor. Mekanlar hakkında telefon, web sayfası, harita üzerinde işaretli adresi ve sosyal medya bilgilerinin yanında ziyaretçilerden gelecek görüş, öneriler ve yorumlar da yer alacak. Site Antalya Tanıtım Vakfının sorumluluğunda yürütülecektir. Bu projeyle birlikte Antalya nın turizmde yerel lezzetleri ile de ön plana çıkacağını ümit ediyoruz '' dedi. Kaynak: turizmhaberleri.com